Thúc đẩy tăng trưởng ngành nông nghiệp Hà Nội, bám sát kịch bản tăng trưởng theo từng quý

Chiều 22/4, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Bùi Duy Cường đã chủ trì hội nghị làm việc với các phòng chuyên môn và các đơn vị khối nông nghiệp nhằm triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, tập trung thúc đẩy tăng trưởng ngành năm 2026.

Theo báo cáo của các đơn vị, toàn Thành phố gieo trồng được 78,3 nghìn ha lúa vụ Xuân cùng hàng nghìn ha cây màu như ngô, lạc, rau; diện tích cây ăn quả đạt khoảng 19,6 nghìn ha, nhiều loại cây cho sản lượng tăng khá như chuối đạt 25 nghìn tấn, ổi 3,6 nghìn tấn. Chăn nuôi phát triển ổn định với tổng đàn trâu khoảng 27 nghìn con, bò 110,6 nghìn con, lợn 1,395 triệu con, gia cầm 41,1 triệu con; sản lượng thịt và trứng đáp ứng tốt nhu cầu thị trường. Thủy sản tiếp tục tăng trưởng với sản lượng quý I đạt khoảng 29,3 nghìn tấn, tăng 4,4% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, công tác rà soát và kiểm soát giết mổ, thú y được tăng cường; hoạt động khuyến nông được triển khai hiệu quả, góp phần chuyển giao tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất. Công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm tiếp tục được chú trọng, góp phần nâng cao chất lượng nông sản và bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng. Trong quý I/2026, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn Thành phố tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, tăng 3,73% (KH 3,43%) so với cùng kỳ năm trước.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Bùi Duy Cường nhấn mạnh, để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng toàn ngành đạt từ 3,6% trở lên trong năm 2026, đóng góp tích cực vào mục tiêu tăng trưởng GRDP chung của Thành phố, các đơn vị cần tập trung cao độ, triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhóm nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra. Bám sát kịch bản tăng trưởng theo từng quý, chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công việc, rõ người, rõ trách nhiệm, bảo đảm tiến độ và hiệu quả thực hiện. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện đồng bộ hệ thống cơ chế, chính sách phát triển ngành nông nghiệp, bảo đảm thống nhất, phù hợp với đặc thù Thủ đô.

Ngành nông nghiệp sẽ tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Trọng tâm là chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với từng vùng; phát triển các vùng sản xuất tập trung; mở rộng mô hình nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ và VietGAP. Đồng thời, tăng cường liên kết chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm. Phát triển nông nghiệp gắn với du lịch, dịch vụ, đảm bảo ATTP; nâng cao hiệu quả kinh tế và thu nhập cho người nông dân.

Một trong những giải pháp then chốt được nhấn mạnh là đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong toàn ngành. Các đơn vị cần tăng cường áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, quản lý chất lượng, truy xuất nguồn gốc sản phẩm; xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý và kết nối thị trường, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nông sản.

Cùng với đó, ngành sẽ tiếp tục kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh, nâng cao hiệu quả chăn nuôi an toàn sinh học; phát triển thủy sản theo hướng bền vững; đẩy mạnh công tác khuyến nông, hỗ trợ người dân ứng dụng khoa học kỹ thuật. Công tác kiểm soát giết mổ, bảo đảm an toàn thực phẩm tiếp tục được tăng cường.

Kết luận Hội nghị, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đề nghị các đơn vị trong khối nông nghiệp phát huy tinh thần trách nhiệm, tăng cường phối hợp giữa các đơn vị và địa phương, bám sát chủ trương, định hướng và chủ động triển khai nhiệm vụ. Với sự quyết tâm và cách làm đồng bộ, ngành nông nghiệp Hà Nội phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng đã đề ra, góp phần vào thành tựu chung về phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô theo hướng hiện đại, hiệu quả và bền vững.