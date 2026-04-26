Người mua vàng lỗ nặng

TPO - Sáng nay (25/4), giá vàng miếng SJC ở mốc hơn 168 triệu đồng/lượng. Chỉ trong vòng một tuần qua, vàng miếng giảm hơn 3 triệu đồng/lượng và người mua "lỗ kép" đến gần 6 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 166,3 - 168,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đứng im so với sáng qua. Tuy nhiên, so với cách đây một tuần, giá vàng giảm 3,2 triệu đồng/lượng.

Diễn biến này khiến người mua vàng rơi vào tình trạng “lỗ kép”. Không chỉ chịu tác động từ đà giảm giá, nhà đầu tư còn bị ảnh hưởng bởi mức chênh lệch mua vào - bán ra khá cao. Nếu người mua vàng SJC bán ra hôm nay lỗ lên đến 5,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn các doanh nghiệp cũng niêm yết quanh mức 165,8 - 168,8 triệu đồng/lượng. Do chênh lệch mua vào - bán ra rộng hơn vàng miếng nên nhà đầu tư mua vàng nhẫn bán ra hôm nay lỗ đến 6,2 triệu đồng/lượng.

Người mua vàng "lỗ kép" trong vòng 1 tuần qua.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 4.708 USD/ounce, giảm 126 USD so với cách đây một tuần. Diễn biến của giá vàng thế giới tiếp tục tạo áp lực điều chỉnh lên thị trường trong nước, trong bối cảnh chênh lệch giá nội - ngoại vẫn duy trì ở mức cao.

Giá bạc cũng giảm lên đến 5 triệu đồng/kg so với cách đây một tuần. Theo đó, giá bạc thỏi Phú Quý, Doji ở mức 78 triệu đồng/kg. Bạc Ancarat dao động quanh 77 triệu đồng/kg…

Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.113 đồng/USD, giữ nguyên so với sáng qua.

Ngân hàng Vietcombank niêm yết giá USD 26.138 - 26.368 đồng/USD (mua - bán). Trên thị trường tự do, giá USD giao dịch quanh mức 26.600 - 26.650 đồng/USD.