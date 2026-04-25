ĐHĐCĐ thường niên 2026: Đảm bảo nguồn cung xăng dầu trong mọi tình huống

Trong bối cảnh xu hướng chuyển dịch năng lượng ngày càng rõ nét, Petrolimex đặt mục tiêu vừa đảm bảo vai trò doanh nghiệp nhà nước chủ lực trong cung ứng xăng dầu, vừa chủ động thích ứng, mở rộng không gian tăng trưởng, hướng tới phát triển bền vững trong dài hạn.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

Ngày 24/4, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex – mã CK: PLX) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

Báo cáo tại Đại hội, ông Lưu Văn Tuyển, Tổng Giám đốc Petrolimex cho biết, năm 2025, trong bối cảnh thị trường năng lượng biến động mạnh do địa chính trị, giá dầu và xu hướng chuyển dịch năng lượng, Tập đoàn hoạt động vẫn hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kinh doanh.

Đại hội đã xem xét phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 với tổng lợi nhuận sau thuế gần 1.967 tỷ đồng. Trong đó, Petrolimex dự kiến trích hơn 408 tỷ đồng vào quỹ đầu tư phát triển, đồng thời chi trả cổ tức với tỷ lệ 12%, tương ứng khoảng 1.524 tỷ đồng.

Bước sang năm 2026, Petrolimex đặt mục tiêu sản lượng xuất bán đạt khoảng 19,4 triệu m³/tấn, tăng 10% so với thực hiện 2025; doanh thu hợp nhất dự kiến đạt 315.000 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế kế hoạch ở mức 3.380 tỷ đồng, phản ánh định hướng thận trọng trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động.

Hội đồng quản trị cho biết, năm 2026 sẽ là năm bản lề trong chiến lược phát triển giai đoạn mới, với trọng tâm chuyển đổi toàn diện theo ba trụ cột: chuyển đổi số, chuyển dịch xanh và chuyển đổi mô hình tổ chức. Petrolimex định hướng phát triển theo mô hình tập đoàn năng lượng hiện đại, từng bước tham gia sâu hơn vào lĩnh vực năng lượng sạch và các mô hình kinh doanh mới.

Bên cạnh đó, Tập đoàn tiếp tục nâng cao chất lượng quản trị, tối ưu hệ thống phân phối, phát triển các dịch vụ giá trị gia tăng tại cửa hàng xăng dầu, đồng thời củng cố vị thế dẫn dắt thị trường trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu.

Thảo luận:

Cổ đông: Đề nghị Đoàn Chủ tịch cho biết Tập đoàn có giải pháp gì để vừa đảm bảo ổn định nguồn cung xăng dầu và duy trì hiệu quả kinh doanh trong bối cảnh biến động, giá dầu neo cao hiện nay.

Chủ tịch HĐQT Phạm Văn Thanh: Xăng dầu là hàng hóa bình thường, nhưng khi có biến động xảy ra thì chỉ cần một mắt xích trong chuỗi cung ứng bị đứt gãy là ngay lập tức tác động rất lớn đến chi phí sản xuất, đến CPI, đến ổn định kinh tế vĩ mô và niềm tin thị trường.

Diễn biến tại Trung Đông thời gian vừa qua không chỉ làm giá dầu tăng mà còn gây áp lực lên nguồn cung, chi phí logistics và khả năng đảm bảo cung ứng cho toàn thị trường. Bởi vì xăng dầu là mặt hàng thiết yếu, là đầu vào của rất nhiều ngành sản xuất khác nhau.

Trước tình hình đó, Petrolimex đã chủ động không chờ thị trường khó khăn rồi mới phản ứng mà chủ động từ sớm, từ xa. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, của Thủ tướng Chính phủ và các bộ ban ngành về việc đảm bảo nguồn cung trong mọi tình huống. Với vai trò là tập đoàn lớn, dẫn đầu thị trường về nguồn cung xăng dầu, cung cấp nhiên liệu cho nền kinh tế, cho người dân và doanh nghiệp, Tập đoàn đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như duy trì tồn kho ở mức cao, liên hệ với hàng chục nhà cung cấp trên toàn cầu để đảm bảo nguồn cung xăng dầu.

Qua thực tế những thời điểm thị trường khủng hoảng xăng dầu mới thấy lợi thế lớn nhất của Petrolimex không phải là thị phần, mà là năng lực hạ tầng thực, năng lực điều độ và khả năng gánh trách nhiệm đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Với gần 50% thị phần nội địa, hơn 2.800 cửa hàng sở hữu trực tiếp, hơn 5.000 điểm bán trong toàn hệ thống, tổng dung tích kho bể hơn 2,2 triệu m³, gần 600 km tuyến ống và đội tàu có tổng trọng tải hơn 500.000 DWT, Petrolimex có nền tảng để giữ cho chuỗi cung ứng không bị đứt gãy trong mọi tình huống.

Khi thị trường biến động, vai trò lớn lao của Petrolimex là phải giữ cho nguồn cung của nền kinh tế được ổn định chứ không phải là những lợi ích trong ngắn hạn. Nhưng điều đó không đối lập với lợi ích cổ đông, ngược lại, chính năng lực giữ thị trường, giữ nguồn cung, giữ niềm tin trong những thời điểm khó khăn mới làm nên vị thế, uy tín và giá trị dài hạn của Petrolimex.

Bài toán không chỉ là ứng phó với biến động ngắn hạn, mà vấn đề lớn hơn là coi sự kiện khủng hoảng lần này như một lời cảnh báo chiến lược. Một cấu trúc an ninh năng lượng bền vững không chỉ dựa vào những phản ứng tình huống mà phải dựa trên nguồn cung đủ đa dạng, dự trữ đủ mạnh và sử dụng năng lượng hiệu quả.

Cổ đông: Liên quan đến quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về điều kiện công ty đại chúng đối với một số doanh nghiệp lớn, trong đó có Petrolimex. Xin Ban lãnh đạo cho biết kế hoạch của Tập đoàn nhằm đáp ứng các điều kiện này?

Thành viên HĐQT Petrolimex Trần Tuấn Linh: Ngày 10/4, Tập đoàn đã công bố thông tin về việc chưa đáp ứng đủ điều kiện công ty đại chúng theo quy định của Luật Chứng khoán.

Hiện cơ cấu cổ đông của Petrolimex có đặc thù: Nhà nước nắm giữ 75,87%, cổ đông chiến lược nước ngoài nắm 13,08%, phần còn lại thuộc các cổ đông khác khoảng 9,41%. Tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng hiện thấp hơn mức tối thiểu 10% theo quy định.

Ngay sau khi công bố thông tin, chúng tôi đã có văn bản báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và đang chờ hướng dẫn cụ thể. Nguyên tắc xử lý là minh bạch, kịp thời và có trách nhiệm với cổ đông.

Thực tế, đây là tình trạng chung của nhiều doanh nghiệp lớn có nguồn gốc cổ phần hóa, khi tỷ lệ sở hữu Nhà nước còn cao. Do đó, vấn đề này cần được xem xét trong tổng thể pháp lý và thực tiễn.

Về giải pháp, Tập đoàn đang rà soát các phương án trong thời hạn một năm theo quy định, như tăng tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng hoặc điều chỉnh cơ cấu sở hữu. Các phương án này sẽ được triển khai khi có định hướng và chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền.

Tập đoàn luôn chủ động xây dựng các kịch bản, với mục tiêu xuyên suốt là bảo vệ tốt nhất quyền lợi cổ đông và đảm bảo lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp.

Cổ đông: Biến động giá dầu do xung đột Trung Đông tác động đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp năm 2026 như thế nào?

Tổng Giám đốc Lưu Văn Tuyển: Nhìn chung, bám sát kế hoạch, Tập đoàn vẫn ghi nhận tăng trưởng trong quý I/2025, đây là tín hiệu tích cực. Các lĩnh vực ngoài xăng dầu cũng có chuyển biến tốt, một số mảng hoàn thành kế hoạch ở mức nhất định.

Tuy nhiên, cổ đông đều biết từ ngày 28/2, diễn biến tại Trung Đông với xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran đã khiến giá dầu biến động rất bất thường. Giá dầu Brent tăng mạnh, giá dầu thành phẩm cũng biến động ở mức chưa từng có.

Trong lịch sử, có những thời điểm giá dầu tăng tới 50 USD/thùng chỉ trong một ngày. Phụ phí thị trường đối với một số mặt hàng cũng lên tới 30-35 USD, thậm chí 37 USD/thùng, có thời điểm giá dầu thành phẩm lên tới khoảng 292 USD/thùng. Chưa kể phí thị trường tăng mạnh so với tháng 2, có thời điểm lên tới hơn 300%. Tuy nhiên, sang tháng 4, giá bắt đầu giảm, hiện xuống khoảng 140 USD/thùng. Đây là những biến động rất bất thường, chưa từng có tiền lệ. Những thay đổi bất thường này ảnh hưởng rất lớn đến kết quả kinh doanh.

Tuy nhiên, như Chủ tịch HĐQT đã trao đổi, nhiệm vụ quan trọng nhất là đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho hệ thống trong mọi tình huống chứ không phải những lợi ích trong ngắn hạn và chúng tôi đã luôn thực hiện nhiệm vụ đó.

Với những biến động thất thường của giá xăng dầu như trên, kết quả kinh doanh xăng dầu quý I có thể ghi nhận lỗ khoảng trên 1.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, các lĩnh vực khác vẫn có kết quả tích cực.

Dù vậy, Petrolimex vẫn kiên định mục tiêu kế hoạch. Chúng tôi xác định đây là giai đoạn khó khăn, nhưng Hội đồng quản trị đã quyết tâm nỗ lực tối đa để đảm bảo quyền lợi cổ đông. Dù lợi nhuận có thể không bằng năm 2025, nhưng Tập đoàn vẫn giữ mục tiêu và đã báo cáo Bộ Tài chính, đồng thời tiếp tục triển khai các giải pháp để hoàn thành kế hoạch năm.

Cổ đông: Xu hướng phát triển xe điện tại Việt Nam sẽ tác động như thế nào đến hoạt động kinh doanh của Petrolimex trong trung và dài hạn? Tập đoàn có định hướng như thế nào để chủ động thích ứng với quá trình chuyển dịch năng lượng trong thời gian tới?

Chủ tịch HĐQT Phạm Văn Thanh: Chúng tôi nhận thức rất rõ xu hướng chuyển dịch năng lượng là xu thế dài hạn. Trong thời gian gần đây, xe điện phát triển nhanh và chắc chắn sẽ tác động ngày càng rõ đến ngành năng lượng nói chung, cũng như các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu.

Tuy nhiên, chuyển dịch năng lượng không có nghĩa là xăng dầu sẽ mất vai trò ngay lập tức. Trong nhiều năm tới, xăng dầu vẫn giữ vai trò quan trọng đối với sản xuất và tăng trưởng kinh tế.

Vấn đề không phải là xu thế có xảy ra hay không, mà là doanh nghiệp có chuẩn bị đủ sớm và đủ tốt để thích ứng hay không. Quan điểm của Petrolimex là không đứng ngoài xu thế, nhưng cũng không tiếp cận một cách nóng vội và bị động

Chúng tôi sẽ vừa tiếp tục thực hiện tốt vai trò cốt lõi là kinh doanh xăng dầu, vừa từng bước chuẩn bị cho mô hình năng lượng trong tương lai. Petrolimex sẽ tiếp tục củng cố lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, đồng thời phát triển các mô hình cửa hàng năng lượng, dịch vụ tích hợp, nghiên cứu các giải pháp như trạm sạc, dịch vụ tiện ích và các mô hình kinh doanh mới phù hợp với xu hướng.

Chúng tôi muốn từng bước biến hệ thống hơn 2.800 cửa hàng xăng dầu không chỉ là hệ thống bán lẻ xăng dầu mà còn là nền tảng dịch vụ nền tảng dữ liệu và là nền tảng triển khai các giá trị mới của Petrolimex.

Có thể nói, xe điện không phải là điều Petrolimex né tránh, mà là tín hiệu để Petrolimex chuyển mình sớm hơn, chủ động hơn và bài bản hơn. Chúng tôi đang nghiên cứu hợp tác với các đối tác quốc tế uy tín, có nhiều kinh nghiệm trên thị trường để thành lập một doanh nghiệp chuyên kinh doanh lĩnh vực đổi pin và sạc xe điện.

Về dài hạn, Petrolimex xác định không chỉ là doanh nghiệp xăng dầu, mà sẽ từng bước trở thành doanh nghiệp năng lượng, mở rộng sang các lĩnh vực phù hợp với xu hướng phát triển trong tương lai.

Cổ đông: Đề nghị Ban lãnh đạo đánh giá về chất lượng xăng sinh học E10, mức độ sẵn sàng triển khai trên toàn hệ thống và việc kinh doanh sản phẩm này có ảnh hưởng đến lợi nhuận của Tập đoàn hay không?

Tổng giám đốc Lưu Văn Tuyển: Tập đoàn đang quyết liệt triển khai phân phối xăng sinh học E10 theo Thông tư 50 của Bộ Công Thương. Hiện Petrolimex sở hữu 8 điểm phối trộn chính (tại Quảng Ninh, Nghệ An, Đà Nẵng, Vân Phong, Sài Gòn, Cần Thơ...) với tổng công suất đạt khoảng 5 triệu m3, tấn/năm, đáp ứng đủ nhu cầu nội bộ và năng lực hỗ trợ cho các thương nhân đầu mối khác.

Bắt đầu từ ngày 25/04/2026, Tập đoàn tiến hành pha chế các lô lớn tại kho K130 (Quảng Ninh) để đưa vào tuyến ống. Yêu cầu đặt ra là phải thay thế và chuyển đổi toàn bộ hệ thống 2,834 cửa hàng bán lẻ trong vòng 1 tháng để kịp mốc 1/6/2026 (thời điểm chấm dứt kinh doanh xăng khoáng truyền thống, chuyển hoàn toàn sang E10 RON 95-III).

Về mặt hiệu quả, đây là cơ hội kinh doanh lớn nhờ lợi thế cơ sở hạ tầng thiết bị sẵn có. Sản phẩm E10 có tính chất lý hóa đáp ứng chuẩn, giá thành rẻ hơn và được áp dụng mức thuế tiêu thụ đặc biệt 7%, tạo điều kiện mang lại giá bán cạnh tranh và hỗ trợ trực tiếp cho lợi nhuận kinh doanh của Tập đoàn.

Cổ đông: Việc điều hành giá theo quy định mới (dự thảo sửa đổi, bổ sung Nghị định 83, 95 và 80) sẽ tác động tới hoạt động kinh doanh của Petrolimex như thế nào?

Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Trần Ngọc Năm: Dự thảo mới mang lại tác động tích cực do nguyên tắc tính giá bám sát diễn biến thị trường, dựa trên giá mua và chi phí thực tiễn của doanh nghiệp (bao gồm chi phí kinh doanh và phụ phí thị trường). Cơ chế này khuyến khích các thương nhân đầu mối chủ động tạo nguồn cung và khắc phục được rủi ro như trong quý 1/2026, khi phụ phí thị trường biến động mạnh nhưng chưa được tính đầy đủ vào giá điều hành gây ảnh hưởng tiêu cực đến lợi nhuận.

Cơ quan quản lý cũng sẽ ban hành các mức chi phí định mức nhằm kiểm soát giá, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đồng thời tạo áp lực buộc doanh nghiệp phải tìm biện pháp tiết giảm chi phí.

