Pháp luật

Bắt cặp vợ chồng sản xuất thực phẩm giảm cân chứa chất cấm

Nguyễn Dũng

TPO - Đường dây sản xuất thực phẩm giảm cân gắn mác “an toàn” nhưng thực chất chứa chất cấm nguy hại vừa bị Công an TPHCM triệt phá.

Clip công xưởng sản xuất thực phẩm chức năng "bẩn" vừa bị triệt phá. Nguồn C.A

Ngày 26/4, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TPHCM cho biết vừa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giảm cân chứa chất cấm, hoạt động quy mô lớn, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng; đồng thời khởi tố, bắt tạm giam 2 bị can để điều tra về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”.

Theo điều tra, qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện đường dây do Trần Thị Như Hảo (SN 1999) và chồng là Nguyễn Trọng Anh (SN 1995, cùng ngụ phường Thới An, TPHCM) cầm đầu, hoạt động thông qua pháp nhân Công ty TNHH Nông Sản Mai Xuân Thành (xã Bình Mỹ, TPHCM).

Công nhân trong quá trình sản xuất.

Trước đó, ngày 30/3, Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp công an địa phương đồng loạt kiểm tra trụ sở công ty tại xã Bình Mỹ cùng các đầu mối tiêu thụ tại xã Bà Điểm (TPHCM), xã Khánh Cường (tỉnh Quảng Ngãi). Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ hơn 5.200 gói thực phẩm chức năng nhãn hiệu Emo’s, 639 kg nguyên liệu dạng bột, 8 máy móc sản xuất cùng gần 33.000 bao bì, vỏ hộp in nhãn hiệu.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2018 đến nay, vợ chồng Như Hảo – Trọng Anh tổ chức sản xuất thực phẩm giảm cân với quy mô bài bản. Dù sản phẩm không có tác dụng giảm cân, các đối tượng đã pha trộn chất cấm Sibutramine vào nguyên liệu nhằm tạo hiệu ứng giảm cảm giác thèm ăn để đánh lừa người tiêu dùng.

Sản phẩm được đóng gói xuất ra thị trường.

​Sibutramine là chất bị cấm sử dụng trong thực phẩm do tiềm ẩn nhiều nguy cơ nghiêm trọng đối với sức khỏe như ảnh hưởng tim mạch, gây loạn nhịp tim, tăng huyết áp, thậm chí có thể dẫn đến nhồi máu cơ tim.

Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2018 đến nay, đường dây này đã đưa ra thị trường lượng lớn sản phẩm chứa chất cấm, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng. Riêng trong tháng 2 và 3/2026, giá trị hàng hóa tiêu thụ ước tính hơn 3,4 tỷ đồng.

Ngày 25/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Thị Như Hảo và Nguyễn Trọng Anh về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm” theo Điều 317 Bộ luật Hình sự.

Hai vợ chồng bị công an khởi tố.

Vụ án đang được điều tra mở rộng, làm rõ vai trò của các tổ chức, cá nhân liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Nguyễn Dũng
#Thực phẩm #Thực phẩm chức năng #Sản xuất thực phẩm chức năng giả #Buôn bán hàng giả thực phẩm chức năng #Cảnh báo về thực phẩm chức năng #Đường dây thuốc giả và thực phẩm chức năng #Công an #Công an TPHCM #CSĐT #khởi tố

