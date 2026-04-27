Khởi tố bị can xuất khống hóa đơn gia công hơn 20.000 con heo cho Công ty C.P

Tân Lộc

TPO - Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố bị can để điều tra hành vi mua bán trái phép hóa đơn, liên quan việc xuất khống hóa đơn gia công hơn 20.000 con heo cho Công ty C.P.

Liên quan vụ lò mổ xuất hóa đơn gia công hơn 20.000 con heo cho Công ty chăn nuôi C.P Việt Nam (gọi tắt là Công ty C.P), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã tống đạt quyết định khởi tố bị can Vũ Biển (42 tuổi, ngụ xã Khánh An, tỉnh Cà Mau) để điều tra hành vi "mua bán trái phép hóa đơn".

679886970-1625005762100326-1995418866334929399-n.jpg
Bị can Vũ Biển được tại ngoại phục vụ điều tra.

Trước đó, Thuế tỉnh Cà Mau phát hiện trong khoảng thời gian từ tháng 6/2022 đến tháng 6/2023, hộ kinh doanh Vũ Biển (hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm tại xã Hồ Thị Kỷ, Cà Mau) sử dụng 66 hóa đơn xuất bán hàng hóa khống, gia công giết mổ heo với tổng số tiền hơn 2,8 tỷ đồng.

Mở rộng xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh phát hiện thêm nhiều dấu hiệu sai phạm. Cụ thể, từ tháng 4/2022 đến tháng 6/2023, hộ kinh doanh này còn xuất khống thêm 20 hóa đơn không có hàng hóa, dịch vụ kèm theo, với số tiền 298 triệu đồng.

Như Tiền Phong đã thông tin, trong 6 tháng cuối năm 2022, cơ sở Vũ Biển xuất hóa đơn gia công hơn 8.600 con heo, trị giá hơn 1,2 tỷ đồng cho 7 chi nhánh của Công ty C.P.

Từ tháng 1 đến tháng 6/2023, hộ kinh doanh Vũ Biển tiếp tục xuất hóa đơn gia công giết mổ hơn 12.000 con heo cho các chi nhánh Công ty C.P, với tổng giá trị hóa đơn ghi nhận gần 1,7 tỷ đồng.

Tuy nhiên, theo Chi cục Thủy sản và Chăn nuôi thú y tỉnh Cà Mau, cơ sở trên chỉ đăng ký giết mổ dưới 20 con heo/ngày đêm.

Khi làm việc với cơ quan chức năng, chủ cơ sở không chứng minh được việc giao nhận heo giữa cơ sở và bên thuê gia công; không kê khai các khoản chi phí trên tờ khai như chi phí nhân công, chi phí điện nước, nguyên vật liệu.

Đặc biệt, trên hệ thống hóa đơn điện tử cho thấy không có hóa đơn chứng từ hàng hóa, dịch vụ đầu vào. Chủ cơ sở thừa nhận việc mua bán là không có thật, chỉ xuất hóa đơn theo yêu cầu và được nhận 5% giá trị trên mỗi hóa đơn.

