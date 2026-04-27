Người lính

Iran chuyển danh sách ‘lằn ranh đỏ’ cho Mỹ thông qua Pakistan

Quỳnh Như

TPO - Hãng thông tấn nhà nước Iran Fars đưa tin, Ngoại trưởng Abbas Araghchi đã đưa ra danh sách các "lằn ranh đỏ" của Iran cho Mỹ thông qua Pakistan trong chuyến thăm Islamabad gần đây.

Hãng thông tấn cho biết "lằn ranh đỏ" được truyền đạt cho phía Mỹ dưới dạng thông điệp bằng văn bản, liên quan đến chương trình hạt nhân của Tehran và eo biển Hormuz.

Tuy nhiên, nguồn tin này cũng cho biết thêm rằng "việc trao đổi thông điệp không liên quan đến các cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ", mà nhằm làm rõ lập trường và các giới hạn chiến lược của Tehran.

Hiện, chi tiết cụ thể về nội dung các "lằn ranh đỏ" này chưa được công bố.

Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar tiếp đón người đồng cấp Iran Abbas Araghchi khi ông đến Islamabad hôm 24/4.

Động thái diễn ra trong bối cảnh Ngoại trưởng Araghchi đang có mặt tại St. Petersburg và dự kiến hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Trước đó, ông đã có các cuộc tiếp xúc với các bên trung gian tại Pakistan và Oman, trong đó có thảo luận về điều kiện nối lại đàm phán giữa Iran và Mỹ.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump Hôm Chủ nhật (26/4) cho biết Washington không cần cử đặc phái viên tới Pakistan, khẳng định Tehran "có thể chủ động liên lạc" nếu muốn đàm phán, đồng thời để ngỏ khả năng cuộc xung đột có thể sớm kết thúc.

Hàng chục tàu thuyền buộc quay đầu do lệnh phong toả của Mỹ

Trong một diễn biến liên quan, Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) cho biết lệnh phong tỏa kéo dài hai tuần của Mỹ đã buộc 38 tàu thuyền phải quay đầu hoặc trở về cảng khi tìm cách ra vào các cảng của Iran.

Quân đội Mỹ không công bố vị trí cụ thể của các tàu bị chặn. Trước đó, lực lượng Mỹ cũng đã tiến hành kiểm tra các tàu chở dầu bị nghi liên quan đến mạng lưới vận tải của Iran ngoài khơi Ấn Độ Dương, như một phần trong chiến dịch giám sát toàn cầu đối với hoạt động hàng hải liên quan đến Tehran.

Các động thái trên cho thấy căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục gia tăng, đặc biệt tại các tuyến hàng hải chiến lược, trong khi các kênh ngoại giao gián tiếp vẫn đang được duy trì.

Quỳnh Như
CNN
#Iran #Mỹ #Pakistan #lằn ranh đỏ #hạt nhân #eo biển Hormuz #đàm phán

