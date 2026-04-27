Khuôn mặt biến dạng vì thói quen mùa nóng

TPO - Không chỉ mùa đông, liệt mặt vẫn có thể xảy ra giữa những ngày nắng nóng nếu cơ thể bị nhiễm lạnh đột ngột do điều hòa, quạt hoặc thay đổi nhiệt độ quá nhanh. Các bác sĩ cảnh báo, số ca mắc có xu hướng gia tăng trong mùa hè khi nhiều người chủ quan với môi trường lạnh nhân tạo.

Trường hợp điển hình là một nam sinh viên năm cuối phải nhập viện tại Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng méo miệng, mắt nhắm không kín sau khi ngủ dậy. Trước đó, người bệnh ngâm mình trong bể sục nước nóng nhiều giờ, sau đó vào phòng điều hòa nghỉ. Sáng hôm sau, nam sinh hoảng hốt khi nhận thấy khuôn mặt mất cân đối, uống nước bị trào ra ngoài, không thể cười và một bên lông mày không cử động.

Giác hơi là một trong những phương pháp điều trị liệt mặt hiệu quả

Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị liệt dây thần kinh số VII ngoại biên – dạng liệt mặt thường gặp. Người bệnh được điều trị bằng thuốc chống viêm kết hợp các phương pháp y học cổ truyền như điện châm, xoa bóp bấm huyệt và giác hơi. Sau một thời gian ngắn, các triệu chứng cải thiện rõ rệt, vận động cơ mặt dần phục hồi, sinh hoạt trở lại bình thường.

Theo bác sĩ, ThS.Hoàng Duy Luân, Khoa Y học cổ truyền - Bệnh viện Bạch Mai liệt dây thần kinh số VII có thể xuất hiện ở mọi lứa tuổi và không phụ thuộc hoàn toàn vào thời tiết lạnh. Vào mùa hè, việc di chuyển liên tục giữa môi trường nóng và lạnh, đặc biệt là ngồi phòng điều hòa quá lạnh hoặc để gió thổi trực tiếp vào mặt, đầu, gáy có thể gây co mạch, giảm lưu thông máu nuôi dây thần kinh và dẫn đến viêm, gây liệt.

Người dân cần chú ý những biểu hiện điển hình như: Mặt mất cân đối; Miệng méo lệch sang bên; Mất nếp nhăn trán; Mắt bên liệt nhắm không kín; Uống nước dễ chảy ra ngoài khóe miệng; Nói không tròn tiếng; Không huýt sáo, không phồng má được; Có thể kèm đau tai, ù tai; Giảm vị giác ở phần trước lưỡi…

Theo bác sĩ Luân, bệnh tuy không đe dọa tính mạng nhưng nếu chậm điều trị có thể để lại di chứng kéo dài như co cứng cơ mặt, méo miệng dai dẳng, giảm vị giác, ảnh hưởng ngoại hình và tâm lý.

ThS. BS Hoàng Duy Luân điện châm

﻿cho người bệnh liệt mặt.

Các chuyên gia nhấn mạnh, liệt mặt có khả năng hồi phục cao nếu được phát hiện sớm và điều trị đúng trong “giai đoạn vàng”. Khi có dấu hiệu bất thường, người dân cần đến cơ sở y tế, tránh tự ý cạo gió hay dùng các biện pháp truyền miệng.

Để phòng bệnh trong mùa nắng nóng, bác sĩ khuyến cáo không nên để điều hòa ở nhiệt độ quá thấp, tránh luồng gió lạnh thổi trực tiếp vào cơ thể, hạn chế thay đổi nhiệt độ đột ngột. Đồng thời, cần duy trì thói quen sinh hoạt lành mạnh như tập thể dục, ăn uống điều độ, ngủ đủ giấc và giữ tinh thần ổn định.

Từ trường hợp nam sinh trên cho thấy, ngay cả người trẻ, khỏe mạnh cũng có thể đối mặt với nguy cơ liệt mặt nếu chủ quan với sự chênh lệch nhiệt độ. Chủ động thích nghi và thăm khám sớm khi có dấu hiệu bất thường là cách tốt nhất để phòng tránh những hệ lụy lâu dài.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), liệt mặt ngoại biên là hội chứng tổn thương dây thần kinh số 7, làm giảm hoặc mất khả năng vận động các cơ ở mặt do dây thần kinh số 7 chi phối. Nghiên cứu cho thấy bệnh này khá phổ biến, với tỉ lệ khoảng 26/100.000 dân. Bệnh thường xảy ra vào mùa lạnh (đông và xuân), không phân biệt tuổi tác, giới tính, nhưng tuổi cao hay gặp nhiều nhất.

Liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên, gây liệt mặt ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và tâm lý (ngại giao tiếp) của người bệnh, gây khó khăn trong sinh hoạt và việc điều trị cũng gặp khá nhiều phiền phức, phải mất một khoảng thời gian nhất định và bệnh cũng có thể tái phát.

