Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Hà Nội: Cảnh sát giải cứu người đàn ông có ý định dại dột ở tầng 5 chung cư

Thanh Hà

TPO - Chiều 26/4, nhiều cảnh sát cùng xe thang được điều động giải cứu một người đàn ông đứng bên ngoài khu vực tầng 5 tòa chung cư cao tầng ở Hà Nội.

Người đàn ông được cảnh sát đưa xuống bằng xe thang.

Theo người dân, vào khoảng hơn 16h cùng ngày, họ phát hiện người đàn ông có biểu hiện bất thường, đứng tại khu vực bên ngoài tầng 5 chung cư Rose Town 79 Ngọc Hồi (Yên Sở, Hà Nội).

Ngay sau đó, sự việc nhanh chóng được báo cho chính quyền địa phương và lực lượng cứu hộ.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng PCCC&CNCH điều động nhiều cán bộ, chiến sĩ cùng xe thang đến hiện trường. Phía bên dưới, lực lượng chức năng trải đệm hơi, lưới để đề phòng tình huống xấu.

Đệm hơi được triển khai bên dưới.

Các tổ công tác tiếp cận người đàn ông bằng xe thang, và từ phía trong tòa nhà. Đến hơn 17h, người đàn ông đã phối hợp với lực lượng chức năng và được đưa xuống bằng xe thang.

Người đàn ông nhanh chóng được đưa về trụ sở cơ quan chức năng để trấn an tâm lý và liên hệ với người nhà.

Khu vực người đàn ông đứng.

Bước đầu, người này được xác định là V.M.C (SN 1990, hộ khẩu ở Hà Nội, hiện đang tạm trú trong Đà Lạt). Người này mới về Hà Nội được ít hôm.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ.

Thanh Hà
Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe