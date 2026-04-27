Hà Nội: Cảnh sát giải cứu người đàn ông có ý định dại dột ở tầng 5 chung cư

TPO - Chiều 26/4, nhiều cảnh sát cùng xe thang được điều động giải cứu một người đàn ông đứng bên ngoài khu vực tầng 5 tòa chung cư cao tầng ở Hà Nội.

Người đàn ông được cảnh sát đưa xuống bằng xe thang.

Theo người dân, vào khoảng hơn 16h cùng ngày, họ phát hiện người đàn ông có biểu hiện bất thường, đứng tại khu vực bên ngoài tầng 5 chung cư Rose Town 79 Ngọc Hồi (Yên Sở, Hà Nội).

Ngay sau đó, sự việc nhanh chóng được báo cho chính quyền địa phương và lực lượng cứu hộ.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng PCCC&CNCH điều động nhiều cán bộ, chiến sĩ cùng xe thang đến hiện trường. Phía bên dưới, lực lượng chức năng trải đệm hơi, lưới để đề phòng tình huống xấu.

Đệm hơi được triển khai bên dưới.

Các tổ công tác tiếp cận người đàn ông bằng xe thang, và từ phía trong tòa nhà. Đến hơn 17h, người đàn ông đã phối hợp với lực lượng chức năng và được đưa xuống bằng xe thang.

Người đàn ông nhanh chóng được đưa về trụ sở cơ quan chức năng để trấn an tâm lý và liên hệ với người nhà.

Khu vực người đàn ông đứng.

Bước đầu, người này được xác định là V.M.C (SN 1990, hộ khẩu ở Hà Nội, hiện đang tạm trú trong Đà Lạt). Người này mới về Hà Nội được ít hôm.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ.