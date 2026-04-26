Xác minh lái xe jeep đi ngược chiều, đe doạ tài xế công nghệ

TPO - Clip người đàn ông lái xe jeep đi ngược chiều, đuổi theo, đe doạ tài xế xe công nghệ trên đường gây bức xúc dư luận.

Chiều 26/4, tin từ Công an phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã chỉ đạo xác minh, triệu tập làm việc với người đàn ông lái xe jeep đi ngược chiều, đuổi theo rồi đe doạ tài xế xe công nghệ, xảy ra trên địa bàn

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông điều khiển ô tô jeep đi ngược chiều, truy đuổi tài xế xe máy công nghệ tại đoạn giao với đường tránh phía Tây Buôn Ma Thuột. Khi nạn nhân chạy sát vào lề để tránh, ô tô vẫn áp sát buộc dừng xe.

Người đàn ông sau đó xuống xe, lớn tiếng đe dọa, xảy ra cự cãi với tài xế xe công nghệ. Chưa dừng lại, người này còn rút chìa khóa xe máy của nạn nhân rồi rời đi, khiến tài xế không thể tiếp tục di chuyển. Thậm chí, khi quay lại xe, người này còn có dấu hiệu điều khiển ô tô hướng về phía nạn nhân nhằm đe dọa.

Theo xác minh ban đầu của Công an phường Thành Nhất, người đàn ông là H.Q.L. (52 tuổi, trú phường Thành Nhất). Đáng chú ý, ông L. đã bị khởi tố về tội cố ý gây thương tích trong một vụ án khác và đang được tại ngoại để phục vụ điều tra.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.