Bộ đội Biên phòng hiện đại hóa trang bị kỹ thuật, đóng mới tàu tuần tra cao tốc

TPO - Trung tướng Vũ Trung Kiên - Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, yêu cầu khẩn trương thành lập 2 tổ công tác để trực tiếp kiểm tra, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; đôn đốc, thúc đẩy tiến độ thực hiện các dự án và công tác kế hoạch đầu tư trong toàn lực lượng, bảo đảm hoàn thành các mục tiêu năm 2026.

Theo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP), năm 2026, BĐBP dự kiến triển khai 97 dự án đầu tư xây dựng cơ bản và đóng tàu tuần tra cao tốc.

Trong lĩnh vực mua sắm, sửa chữa, toàn lực lượng có 4 dự án mua sắm và 7 kế hoạch mua sắm, sửa chữa. Các dự án tập trung vào nâng cấp cơ sở hạ tầng, hiện đại hóa trang bị kỹ thuật, đóng mới tàu tuần tra, góp phần nâng cao năng lực quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn còn một số khó khăn về thủ tục đầu tư, tiến độ giải ngân và công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị.

Tàu tuần tra Biên phòng thực hiện nhiệm vụ trên biển.

Tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện các dự án, đề án mua sắm, đầu tư xây dựng cơ bản năm 2026 do Bộ Tư lệnh BĐBP vừa tổ chức, đã chỉ rõ những tồn tại, vướng mắc, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện trong thời gian tới.

Chỉ rõ một số hạn chế về tiến độ, thủ tục đầu tư và công tác phối hợp trong vấn đề triển khai các dự án đầu tư, mua sắm trong BĐBP thời gian qua, Trung tướng Vũ Trung Kiên - Tư lệnh BĐBP, nêu rõ, trong 4 tháng đầu năm 2026, tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, mua sắm chưa đạt mục tiêu, kế hoạch đề ra.

Bộ Tư lệnh BĐBP nghiêm túc phê bình các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc triển khai thực hiện các dự án mua sắm, đầu tư xây dựng cơ bản; đồng thời yêu cầu các tập thể, cá nhân được giao nhiệm vụ khẩn trương khắc phục hạn chế, xác định rõ trách nhiệm, tạo chuyển biến rõ nét về tiến độ và chất lượng thực hiện trong thời gian tới.

Trung tướng Vũ Trung Kiên - Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

Trung tướng Vũ Trung Kiên yêu cầu, các cơ quan, đơn vị thống nhất nhận thức đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của toàn lực lượng. Mỗi tập thể, cá nhân được giao nhiệm vụ phải nêu cao trách nhiệm, chủ động khắc phục khó khăn, vướng mắc; tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, bảo đảm triển khai đồng bộ, hiệu quả các dự án.

Tư lệnh BĐBP cũng yêu cầu khẩn trương thành lập 2 tổ công tác để trực tiếp kiểm tra, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; đôn đốc, thúc đẩy tiến độ thực hiện các dự án và công tác kế hoạch đầu tư trong toàn lực lượng, bảo đảm hoàn thành các mục tiêu năm 2026.

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị cần nâng cao trách nhiệm, thường xuyên báo cáo tình hình, kịp thời đề xuất giải pháp xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh; chịu trách nhiệm trước Bộ Tư lệnh BĐBP về tiến độ thực hiện dự án và hiệu quả sử dụng nguồn vốn được giao.