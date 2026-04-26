Thế giới

Toàn cảnh vụ nổ súng gây rúng động tại sự kiện có Tổng thống Mỹ Trump

Minh Hạnh

TPO - Một người đàn ông đã nổ súng tại khách sạn nơi diễn ra bữa tiệc của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng, khiến Tổng thống Mỹ Donald Trump và các thành viên Nội các phải nhanh chóng rời khỏi hội trường trước khi nghi phạm bị khống chế.

Khoảng 20h35 ngày 25/4 (giờ Mỹ), các khách mời tại bữa tiệc tối ở khách sạn Washington Hilton vội vàng tìm chỗ trú ẩn khi nghe thấy tiếng súng. Các nhân viên mật vụ lao về phía Tổng thống Trump, đưa ông và các thành viên Nội các rời khỏi khán phòng.​

Các nhân viên mật vụ phản ứng nghi tiếng súng vang lên. (Ảnh: Reuters)
Tổng thống Mỹ Donald Trump được hộ tống rời khỏi khán phòng. (Ảnh: Reuters)
Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson vội vàng sơ tán. (Ảnh: Reuters)
Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance được nhân viên mật vụ hộ tống đến nơi an toàn. (Ảnh: Getty Images)
Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) Kash Patel vừa sơ tán, vừa nghe điện thoại. (Ảnh: AP)

Quyền Cảnh sát trưởng Sở Cảnh sát Washington - Jeffery Carroll - sau đó cho biết, một tay súng đã xông vào cửa kiểm soát an ninh, mang theo một khẩu súng săn, một khẩu súng lục và nhiều con dao.

Nghi phạm nhanh chóng bị khống chế. Một đặc vụ đã bị thương và được đưa đến bệnh viện địa phương. “Một cuộc đấu súng đã xảy ra, nhưng nghi phạm không trúng đạn. Lực lượng an ninh đã ghì nghi phạm xuống đất và còng tay người này”, cảnh sát trưởng Carroll nói.

Các khách mời tại bữa tiệc vội vàng trốn dưới gầm bàn khi tiếng súng vang lên. (Ảnh: Reuters)
Nhân viên an ninh ập vào khán phòng. (Ảnh: Getty Images)
Các khách mời sau khi được đưa đến nơi an toàn. (Ảnh: CNN)
Nhiều người không khỏi bàng hoàng vì vụ việc. (Ảnh: CNN, Getty Images)
Xe cấp cứu được điều đến hiện trường. (Ảnh: CNN)

Khoảng 21h17, Tổng thống Trump đưa ra những bình luận đầu tiên sau vụ nổ súng, nói rằng lực lượng thực thi pháp luật "đã hành động nhanh chóng và dũng cảm." Ông xác nhận, "kẻ nổ súng đã bị bắt giữ".

20 phút sau, Tổng thống Trump đăng một bài viết khác, nói rằng lực lượng thực thi pháp luật đã đưa ông rời khỏi địa điểm tổ chức sự kiện. Bữa tiệc sẽ được lên lịch lại "trong vòng 30 ngày", ông Trump cho biết.

Khoảng 22h30, Tổng thống Trump tổ chức một cuộc họp báo tại Nhà Trắng, cùng với Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) và quyền Bộ trưởng Tư pháp.

Cuộc họp báo của Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Getty Images)

Tổng thống Donald Trump khẳng định, ông và các trợ lý của mình không hề hay biết về bất kỳ mối đe dọa nào trước vụ xả súng tại bữa tiệc tối dành cho các phóng viên Nhà Trắng.

"Khi bạn tạo được tầm ảnh hưởng, họ sẽ tìm đến bạn. Khi bạn không tạo được tầm ảnh hưởng, họ sẽ để bạn yên", Tổng thống Trump nói.

Nghi phạm sau khi bị khống chế. (Ảnh: Truth Social)

Jeanine Pirro - Công tố viên Quận Columbia - nói với các phóng viên rằng nghi phạm đang phải đối mặt với hai cáo buộc, là sử dụng súng và tấn công một sĩ quan liên bang bằng vũ khí nguy hiểm. Theo kế hoạch, nghi phạm sẽ hầu tòa vào ngày 27/4.

Phó Giám đốc Cơ quan Mật vụ Mỹ - Matthew Quinn - cho biết trong một tuyên bố, nghi phạm vụ xả súng “đã cố gắng tạo ra một thảm kịch quốc gia”. “Nhưng sức mạnh của hệ thống an ninh nhiều lớp của chúng tôi đã được chứng minh”, ông Quinn nói.

Lực lượng an ninh lục soát ngôi nhà có liên quan đến nghi phạm. (Ảnh: AP)
Minh Hạnh
Reuters, CNN
#Tổng thống Mỹ Donald Trump #xả súng #Nhà Trắng #khách sạn Washington Hilton #nghi phạm #tay súng

