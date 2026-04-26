Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Từ chiến dịch tranh cử đến nhiệm kỳ tổng thống Mỹ: Ông Trump nhiều lần đối mặt đe dọa an ninh

Quỳnh Như

TPO - Vụ xả súng tại bữa tiệc chiêu đãi các phóng viên Nhà Trắng tối 25/4 là diễn biến mới nhất trong chuỗi sự cố an ninh liên tiếp xảy ra suốt nhiệm kỳ của Tổng thống Mỹ Donald Trump, kéo dài từ giai đoạn tranh cử cho đến nhiệm kỳ thứ hai.

Tại một cuộc mít tinh tranh cử ở Butler, bang Pennsylvania vào tháng 7/2024, một tay súng đã nổ nhiều phát đạn về phía ông Trump, trong đó có một viên sượt qua tai. Các đặc vụ Mật vụ Mỹ lập tức lao lên sân khấu, che chắn và đưa ông rời khỏi khu vực trong bối cảnh tiếng súng tiếp tục vang lên.

Ông Trump bị ám sát tại một sự kiện vận động tranh cử ở Butler.

Gần hai tháng sau, tháng 9/2024, ông Trump tiếp tục đối mặt với một vụ ám sát hụt khác tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Palm Beach, bang Florida. Một nghi phạm phục kích đã bị ngăn chặn sau khi đặc vụ an ninh nổ súng, và tổng thống được đưa đến nơi an toàn mà không bị thương.

Tổng thống Trump: Không thể không lo lắng về các mối đe dọa an ninh

Phát biểu với báo chí sau sự cố mới nhất, ông Trump cho biết ông "không thể không lo lắng" về sự an toàn của bản thân khi đang tại nhiệm. "Tôi chỉ có thể tuyển chọn những người giỏi. Và họ đã hoàn thành công việc, lần này tốt hơn rất nhiều so với ở Butler", ông nói.

Tổng thống thừa nhận từng có những điểm yếu trong công tác an ninh tại sự kiện ở Butler, nhưng nhấn mạnh lực lượng an ninh đã xử lý "rất nhanh chóng" trong vụ việc lần này, khi nghi phạm bị khống chế trước khi có thể tiến xa hơn.

"Tối nay, họ đã xử lý mọi việc rất nhanh chóng", ông Trump nói.

"Tổng thống là một nghề nguy hiểm"

Khi được hỏi liệu ông có lo ngại về "bạo lực chính trị" nhắm vào mình hay không, Tổng thống Donald Trump nói rằng mặc dù ông lo ngại, nhưng ông không thể quá lo lắng vì làm tổng thống là "một nghề nguy hiểm".

Trong bài phát biểu tại Nhà Trắng, ông Trump cũng nhắc lại các vụ ám sát hụt trước đây, từ Butler (Pennsylvania) đến Palm Beach (Florida), cho rằng đây là những thách thức mà nền dân chủ Mỹ phải đối mặt.

"Như các bạn đã biết, đây không phải là lần đầu tiên trong vài năm qua nền cộng hòa của chúng ta bị tấn công. Ở Butler, Pennsylvania, chưa đầy hai năm trước, các bạn đều biết câu chuyện đó, và ở Palm Beach, Florida, vài tháng sau đó, tôi đã suýt nữa gặp phải điều đó, thực sự là vậy", ông Trump nói với các phóng viên.

CNN
Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe