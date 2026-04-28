Bé 6 ngày tuổi bị vỡ ruột thừa, bác sĩ cảnh báo 'nóng'

Vân Sơn

TPO - Nhập viện trong tình trạng viêm ruột thừa đã bị vỡ, ổ bụng nhiễm trùng nặng khiến bé gái mới 6 ngày tuổi rơi vào nguy kịch. Bác sĩ cảnh báo, đây là bệnh lý cực hiếm ở trẻ sơ sinh nhưng có thể diễn tiến nhanh, nguy cơ tử vong cao.

Ngày 28/4, thông tin từ Bệnh viện Nhi Đồng 2, TPHCM cho biết, bệnh nhi sinh thường khi thai được 36 tuần, cân nặng lúc sinh chỉ 2kg. Ngay sau sinh, trẻ có biểu hiện suy hô hấp và được theo dõi tại cơ sở y tế tuyến trước. Trong quá trình điều trị, bé xuất hiện tình trạng ọc dịch xanh, bụng chướng nên được chuyển viện để tiếp tục xử trí chuyên sâu.

BS-CKI Nguyễn Hiền, khoa Ngoại Tổng hợp Bệnh viện Nhi Đồng 2 cho biết, qua thăm khám lâm sàng kết hợp xét nghiệm máu, siêu âm bụng và hội chẩn ngoại khoa, trẻ được chẩn đoán bị vỡ ruột thừa. Các bác sĩ quyết định phẫu thuật nội soi ổ bụng khẩn cấp. Hình ảnh thám sát trong ca mổ ghi nhận, ruột thừa của bé đã viêm và vỡ, ổ bụng có nhiều phân và dịch tiêu hóa tràn ra, gây nhiễm trùng.

Các bác sĩ đã tiến hành cắt ruột thừa, làm sạch ổ bụng và kiểm soát nhiễm trùng. Nhờ can thiệp kịp thời, sau phẫu thuật, tình trạng bệnh nhi diễn tiến thuận lợi, sức khỏe phục hồi tốt.

Các bác sĩ thực hiện cuộc phẫu thuật khẩn nguy, kịp thời cứu sống bệnh nhi

PGS.TS.BS Phạm Ngọc Thạch, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết, viêm ruột thừa ở trẻ sơ sinh là bệnh lý rất hiếm gặp. Ở lứa tuổi này, ruột thừa có dạng hình phễu với gốc rộng nên ít xảy ra tình trạng tắc nghẽn. Đồng thời, trẻ chưa có sự phát triển mạnh của mô lympho và chế độ ăn chủ yếu là sữa nên ít hình thành sỏi phân (những yếu tố thường gây viêm ruột thừa).

Tuy nhiên, chính vì hiếm gặp và triệu chứng không điển hình, bệnh ở trẻ sơ sinh lại dễ bị bỏ sót hoặc chẩn đoán muộn. Khi phát hiện, tình trạng bệnh thường đã nặng.

“Thành ruột thừa ở trẻ sơ sinh rất mỏng, khả năng khu trú ổ viêm kém nên nguy cơ thủng rất sớm, dẫn đến biến chứng nguy hiểm” - PGS.TS.BS Phạm Ngọc Thạch cho biết.

Nguyên nhân gây viêm ruột thừa ở trẻ sơ sinh đến nay vẫn chưa được xác định rõ ràng. Một số giả thuyết cho rằng, bệnh có thể liên quan đến các tình trạng như bệnh Hirschsprung, viêm ruột hoại tử sơ sinh (NEC) hoặc thiếu máu cục bộ ruột. Thống kê cho thấy khoảng 44% trường hợp có ít nhất một yếu tố nguy cơ tương tự NEC, bao gồm sinh non, ngạt chu sinh, nhiễm trùng ối hoặc nhiễm trùng từ mẹ.

Theo thống kê tại Bệnh viện Nhi đồng 2, mỗi năm bệnh viện tiếp nhận gần 1.000 trường hợp viêm ruột thừa nhưng viêm ruột thừa ở trẻ sơ sinh chỉ ghi nhận khoảng 2–3 ca. Trẻ sơ sinh bị viêm ruột thừa là tình trạng hiếm gặp, kéo theo nguy cơ bị chẩn đoán muộn do ít được nghĩ đến trong thực hành lâm sàng.

Từ ca bệnh trên, các bác sĩ cảnh báo phụ huynh không nên chủ quan khi trẻ sơ sinh xuất hiện các biểu hiện bất thường như nôn hoặc ọc dịch xanh, bụng chướng, bú kém, quấy khóc nhiều, li bì, sốt hoặc hạ thân nhiệt. Đây có thể là dấu hiệu của các bệnh lý bụng cấp ngoại khoa nguy hiểm, trong đó có viêm ruột thừa.

Các bác sĩ khuyến cáo khi trẻ có các biểu hiện bất thường trên, phụ huynh và nhân viên y tế cần nâng cao cảnh giác, đưa trẻ đến cơ sở y tế có chuyên khoa Nhi hoặc ngoại Nhi càng sớm càng tốt để được chẩn đoán, điều trị kịp thời, giảm nguy cơ biến chứng.

Các chuyên gia nhấn mạnh, với trẻ sơ sinh, mọi dấu hiệu bất thường dù nhỏ cũng cần được theo dõi sát, bởi bệnh có thể diễn tiến nhanh và nguy hiểm hơn nhiều so với các nhóm tuổi khác.

#Viêm ruột thừa ở trẻ sơ sinh #Nguy cơ biến chứng nặng #Chẩn đoán muộn ở trẻ nhỏ #Phẫu thuật khẩn cấp nội soi #Triệu chứng bất thường ở trẻ sơ sinh #Nguyên nhân viêm ruột thừa sơ sinh #Tình trạng hiếm gặp và nguy hiểm #Cảnh báo phụ huynh về dấu hiệu bệnh #Nhiễm trùng bụng cấp tính #Tình trạng nhiễm trùng và phẫu thuật cấp cứu

