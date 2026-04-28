120 ngày 'vẽ lại' cơ thể ziczac của cô gái già trước tuổi 30 do đột biến hiếm gặp

Mang trong mình một đột biến nhiễm sắc thể hiếm gặp, Lê Thị Yến (sinh năm 1995, đến từ Bình Dương) phải sống nhiều năm với cơ thể phát triển bất cân đối – tình trạng mà các bác sĩ gọi là dạng lệch “ziczac” giữa hai nửa cơ thể. Đột biến nhiễm sắc thể khiến quá trình phát triển mô mềm và cấu trúc cơ thể bị rối loạn, dẫn đến tình trạng hai bên phát triển không đồng đều.

Hành trình lột xác và kết quả mãn nhãn cho Lê Thị Yến

Một cơ thể “ziczac” hiếm gặp

Theo đánh giá chuyên môn, Yến thuộc nhóm bệnh nhân teo gần như toàn bộ tổ chức dưới da, đặc biệt rõ ở vùng trán và thái dương. Sự thiếu hụt mô mềm khiến các khu vực này lõm sâu, làm lộ cấu trúc xương và khiến gương mặt mất đi độ đầy tự nhiên như: nửa phải khuôn mặt teo mỡ lan tỏa, trục mặt lệch rõ sang phải, sắc tố da không đồng đều…Đặc biệt, vùng mắt là điểm mất cân đối nghiêm trọng nhất: thiếu mỡ quanh ổ mắt, một bên là mắt giả, kéo theo thay đổi toàn bộ cấu trúc nâng đỡ.

Theo nhận định của Tiến sĩ, Bác sĩ Richard Huy (Võ Tiến Huy) – Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Thẩm mỹ KangNam, Trưởng ekip chương trình Hành trình lột xác mùa 7, đây là trường hợp “teo hết các tổ chức dưới da” – khiến các phương pháp thẩm mỹ thông thường gần như không thể áp dụng theo cách quen thuộc.

Bác sĩ Mark Nguyễn (Nguyễn Hữu Đoàn) – Phó khoa Thẩm mỹ tại Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam Sài Gòn, thành viên ekip, chia sẻ thêm: “Thoạt nhìn, rất khó tin đây là một cô gái 30 tuổi. Khuôn mặt không mang đặc điểm lão hoá điển hình, mà là hệ quả của thiếu hụt thể tích mô mềm nghiêm trọng kết hợp bất đối xứng cấu trúc toàn diện. Nửa phải khuôn mặt teo mỡ lan tỏa, tạo ra các vùng lõm sâu kèm thay đổi sắc tố khiến da sẫm màu hơn tại vùng khuyết. Nửa phải kém phát triển cả mô mềm lẫn xương, làm trục mặt lệch rõ sang phải.”

Trước khi bước vào điều trị, một cuộc hội chẩn chuyên sâu đã diễn ra tại Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam. Theo bác sĩ Richard Huy, đây là một trong những trường hợp đặc biệt khó: “Trong quá trình hành nghề, chúng tôi đã gặp nhiều trường hợp teo tổ chức dưới da. Tuy nhiên, chưa từng có ca nào mà tình trạng lại lan tỏa trên nhiều vùng và phát triển theo dạng ‘ziczac’ như trường hợp này.”

Lê Thị Yến mang cơ thể phát triển bất cân đối dạng “Ziczac” do đột biến nhiễm sắc thể

Tiến sĩ, Bác sĩ Richard Huy phân tích: nếu chỉ cấy mỡ tự thân tự do sẽ không đủ lực để “đẩy” nhãn cầu ra trước. Ekip đã chỉ định phải ghép mỡ trung bì tại sàn ổ mắt dưới và trần ổ mắt trên – giải pháp giúp tái tạo nền mô, đưa nhãn cầu ra trước và tạo lại sự cân bằng cho hai mắt, đồng thời cấy mỡ tự thân toàn mặt - dự kiên 2 lần. Tình trạng “ziczac” còn thể hiện rõ trên toàn cơ thể:- Mũi thấp, lệch phải; cánh mũi phải kém phát triển; góc miệng phải cao hơn, môi nhỏ hơn, trục xương hàm lệch phải nhẹ; ngực phải lép – mông trái lép: sự phát triển bất cân đối giữa hai nửa cơ thể theo đúng nghĩa đen.

Chiến lược 3 giai đoạn: từ nền móng đến hoàn thiện

Đây không phải một ca can thiệp đơn lẻ, mà là một chiến lược tái tạo mô mềm, tái cấu trúc, tạo hình thẩm mỹ, nơi các bác sĩ bệnh viện thẩm mỹ Kangnam phải “xây lại nền móng” trước khi chỉnh sửa hình thể.

Chiến lược Tái cấu trúc toàn diện gương mặt và vóc dáng với 3 lần phẫu thuật

Giai đoạn 1: Xây dựng nền mô mềm (ghép trung bì vùng ổ mắt; cấy mỡ tự thân đa tầng; cắt mí, cân chỉnh môi – cằm). Mục tiêu tạo lại “khung đỡ” cho toàn bộ gương mặt.

Giai đoạn 2: Tái cân đối cơ thể (hút mỡ bụng, cấy mỡ ngực, mông, dặm mỡ khuôn mặt). Giai đoạn này giúp đưa cơ thể về trạng thái cân bằng tương đối.

Giai đoạn 3: Tạo hình cấu trúc (nâng mũi, chỉnh trục; cắt cánh mũi, nâng ngực. Đây là bước hoàn thiện, định hình sự hài hòa tổng thể.

Sau 120 ngày với 3 lần phẫu thuật, gương mặt và cơ thể Yến đã đạt được sự cân đối rõ rệt. Các vùng lõm được cải thiện, trục mặt được chỉnh lại, tổng thể hài hòa hơn.

Với những trường hợp như Yến cho thấy xu hướng của thẩm mỹ hiện đại đang chuyển từ “làm đẹp” sang tái cấu trúc y khoa – nơi ekip bác sĩ Bệnh viện Thẩm Mỹ Kangnam không chỉ chỉnh sửa hình thể mà còn phục hồi nền tảng cấu trúc. Đây không đơn thuần là hành trình làm đẹp. Mà là hành trình tái thiết lại sự cân đối cho một cơ thể “ziczac” bằng y học tạo hình. Kangnam một lần nữa đã chứng minh năng lực y học thẩm mỹ, xử lý những trường hợp khuyết điểm phức tạp của mình.