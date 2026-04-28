Nha khoa Úc Châu và hành trình hơn 17 năm khẳng định vị thế

Trong suốt hành trình hơn 17 năm phát triển, Nha khoa Úc Châu đã khẳng định vị thế và dấu ấn của mình trong lĩnh vực nha khoa tại Việt Nam bằng chất lượng dịch vụ vượt trội, sự uy tín và chuyên nghiệp trong mọi hoạt động, từ thăm khám đến chăm sóc.

Nha khoa Úc Châu thành lập năm 2009, khởi đầu từ một phòng khám nhỏ do BSCKI. Trịnh Việt Trang thành lập. Nhờ sự nỗ lực và tận tâm với nghề cùng đội ngũ y bác sĩ được đào tạo chuyên sâu và chính quy về răng hàm mặt, sau hơn 17 năm hình thành và phát triển, Nha khoa Úc Châu đã xây dựng chuỗi hệ thống gồm nhiều cơ sở, trở thành điểm đến tin cậy cho mọi khách hàng. Trong đó đáng chú ý là sự kiện khai trương cơ sở mới tại TP Hồ Chí Minh - đô thị đặc biệt, trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại và công nghiệp lớn nhất Việt Nam.

Với đội ngũ bác sĩ chuyên môn cao và công nghệ hiện đại, Nha khoa Úc Châu cung cấp đa dạng dịch vụ như niềng răng, bọc sứ, cấy ghép Implant, dán sứ Veneer, tẩy trắng, nhổ răng khôn, điều trị tủy..., mang đến hiệu quả điều trị chính xác và tính thẩm mỹ vượt trội.

Sự kiện khai trương Nha khoa Úc Châu cơ sở tại TP Hồ Chí Minh

Hành trình trở thành thương hiệu nha khoa uy tín

Từ những bước đi đầu tiên đầy tâm huyết, Nha khoa Úc Châu từng bước phát triển thành thương hiệu nha khoa uy tín, được hàng nghìn khách hàng tin tưởng lựa chọn. Hiện nay, hệ thống đã mở rộng với nhiều cơ sở phòng khám tại Quảng Ninh và TP Hồ Chí Minh, tọa lạc ở các khu vực trung tâm, thuận tiện cho khách hàng đến thăm khám và điều trị.

Không chỉ là địa chỉ chăm sóc răng miệng, Nha khoa Úc Châu còn là nơi kiến tạo nụ cười tự tin cho hàng nghìn khách hàng. Với slogan “Chất lượng dẫn đầu - Cam kết bền lâu” và phương châm “Mỗi khách hàng ra về đều cảm thấy hài lòng với nụ cười của mình”, các phòng khám không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ và hoàn thiện trải nghiệm khách hàng.

Điều làm nên vị thế khác biệt của Nha khoa Úc Châu chính là hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, được đầu tư đồng bộ cùng công nghệ tiên tiến được ứng dụng trong mọi dịch vụ nha khoa. Từ cấy ghép Implant, bọc răng sứ, chỉnh nha cho đến các thủ thuật nha khoa cơ bản như nhổ răng khôn, điều trị tủy, hàn trám hay tẩy trắng, tất cả đều được thực hiện theo quy trình chuẩn y khoa nghiêm ngặt, bảo đảm an toàn, hiệu quả và tối ưu chi phí cho khách hàng.

Nha khoa Úc Châu chú trọng đầu tư hệ thống máy móc, cơ sở vật chất

Chất lượng đội ngũ bác sĩ giỏi chuyên môn - giàu kinh nghiệm

Ngoài việc đầu tư về cơ sở vật chất, Nha khoa Úc Châu đặc biệt đề cao chất lượng đội ngũ bác sĩ. Dưới sự dẫn dắt của đội ngũ lãnh đạo, nha khoa đã xây dựng đội ngũ bác sĩ giỏi về chuyên môn và giàu kinh nghiệm.

Đặc biệt, nha khoa đã thành lập Hội đồng Y khoa để sẵn sàng trao đổi, tư vấn và xử lý các ca điều trị phức tạp và chuyên sâu. Mục tiêu mà toàn bộ đội ngũ bác sĩ, y tá và nhân viên của Nha khoa Úc Châu hướng đến là luôn tận lực với sứ mệnh “Mang lại nụ cười khỏe mạnh và tự tin cho mọi khách hàng”.

Bác sĩ đang thăm khám cho khách hàng tại Nha khoa Úc Châu cơ sở tại TP Hồ Chí Minh

Các bác sĩ và chuyên gia tại Nha khoa Úc Châu đều sở hữu kinh nghiệm lâm sàng phong phú, thành thạo các kỹ thuật nha khoa chuyên sâu như cấy ghép Implant, bọc răng sứ thẩm mỹ, chỉnh nha... Đồng thời, đội ngũ luôn chủ động cập nhật kiến thức và ứng dụng những công nghệ tiên tiến nhất, nhằm đảm bảo mỗi khách hàng đều được trải nghiệm dịch vụ điều trị tận tâm, an toàn, hiệu quả với chi phí hợp lý.

Trong tương lai, Nha khoa Úc Châu vẫn tiếp tục hành trình mở rộng quy mô hệ thống, nâng cao chất lượng dịch vụ để mọi khách hàng đều có cơ hội được chăm sóc sức khỏe răng miệng kịp thời. Với nền tảng vững chắc, chiến lược phát triển rõ ràng cùng sự tận tâm với nghề, Nha khoa Úc Châu đã nhận được nhiều sự tin tưởng của khách hàng.

Nhìn vào hành trình hơn 17 năm hình thành và phát triển của Nha khoa Úc Châu, có thể thấy được sự chỉn chu, đầu tư từ những điều nhỏ nhất. Tất cả những điều này đều góp phần vào việc xây dựng và duy trì sự uy tín của Nha khoa Úc Châu.