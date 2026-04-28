Người Việt năm châu hướng về Trường Sa

Đoàn công tác Trường Sa quy tụ 48 kiều bào từ 22 quốc gia, với nhiều hoạt động tri ân, giao lưu và hỗ trợ quân dân đảo. Chuyến đi ghi nhận sự đóng góp tích cực của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, với tổng giá trị ủng hộ trên 1,2 tỷ đồng, cùng công trình “Vườn rau xanh có mái che” trên đảo Trường Sa.

Từ ngày 17-23/4, Đoàn công tác số 10 có chuyến thăm quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK-I. Hành trình đi qua 7 điểm đảo và 1 nhà giàn gồm: Song Tử Tây, Sơn Ca, Nam Yết, Đá Lớn C, Sinh Tồn, Đá Tây A, Trường Sa và Nhà giàn DK-I/19 Quế Đường.

Đoàn công tác số 10 năm nay gồm 48 kiều bào đến từ 22 quốc gia. Trong khuôn khổ chuyến đi, các đại biểu đã tham gia nhiều hoạt động như thăm hỏi, động viên, tặng quà quân và dân trên các đảo, nhà giàn; tổ chức chào cờ, duyệt đội ngũ trên quần đảo Trường Sa; dự Lễ tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo; giao lưu văn hóa, văn nghệ với cán bộ, chiến sĩ.

Lễ tưởng niệm anh linh các Anh hùng liệt sĩ tại khu vực đảo Cô Lin, Len Đao, Gạc Ma.

Đoàn kiều bào xếp hình ngôi sao trên tàu KN490.

Điểm nhấn của chuyến đi là Lễ khánh thành, bàn giao công trình "Vườn rau xanh có mái che" tại đảo Trường Sa, do CLB Hoàng Sa - Trường Sa tại Ba Lan cùng cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan quyên góp trao tặng.

Chuyến đi ghi nhận sự đóng góp tích cực của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, với tổng giá trị ủng hộ trên 1,2 tỷ đồng gồm tiền mặt, nhu yếu phẩm, các thiết bị điện tử, góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo, nhà giàn.

"Vườn rau xanh có mái che" do CLB Hoàng Sa - Trường Sa tại Ba Lan tặng.

Đặc biệt, Câu lạc bộ Hoàng Sa - Trường Sa tại Ba Lan, cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan cùng đại biểu kiều bào Cộng hòa Séc đã tiếp tục chung tay đóng góp, ủng hộ 250 triệu đồng trao tặng cho Quân chủng Hải quân thực hiện chương trình “Xanh hóa Trường Sa”, với công trình vườn rau xanh thứ hai tại một điểm đảo trên quần đảo Trường Sa.

​

​