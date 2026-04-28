Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Người Việt năm châu hướng về Trường Sa

Minh Hạnh

Đoàn công tác Trường Sa quy tụ 48 kiều bào từ 22 quốc gia, với nhiều hoạt động tri ân, giao lưu và hỗ trợ quân dân đảo. Chuyến đi ghi nhận sự đóng góp tích cực của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, với tổng giá trị ủng hộ trên 1,2 tỷ đồng, cùng công trình “Vườn rau xanh có mái che” trên đảo Trường Sa.

Từ ngày 17-23/4, Đoàn công tác số 10 có chuyến thăm quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK-I. Hành trình đi qua 7 điểm đảo và 1 nhà giàn gồm: Song Tử Tây, Sơn Ca, Nam Yết, Đá Lớn C, Sinh Tồn, Đá Tây A, Trường Sa và Nhà giàn DK-I/19 Quế Đường.

Đoàn công tác số 10 năm nay gồm 48 kiều bào đến từ 22 quốc gia. Trong khuôn khổ chuyến đi, các đại biểu đã tham gia nhiều hoạt động như thăm hỏi, động viên, tặng quà quân và dân trên các đảo, nhà giàn; tổ chức chào cờ, duyệt đội ngũ trên quần đảo Trường Sa; dự Lễ tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo; giao lưu văn hóa, văn nghệ với cán bộ, chiến sĩ.

Lễ tưởng niệm anh linh các Anh hùng liệt sĩ tại khu vực đảo Cô Lin, Len Đao, Gạc Ma.
Đoàn kiều bào xếp hình ngôi sao trên tàu KN490.

Điểm nhấn của chuyến đi là Lễ khánh thành, bàn giao công trình "Vườn rau xanh có mái che" tại đảo Trường Sa, do CLB Hoàng Sa - Trường Sa tại Ba Lan cùng cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan quyên góp trao tặng.

Chuyến đi ghi nhận sự đóng góp tích cực của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, với tổng giá trị ủng hộ trên 1,2 tỷ đồng gồm tiền mặt, nhu yếu phẩm, các thiết bị điện tử, góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo, nhà giàn.

"Vườn rau xanh có mái che" do CLB Hoàng Sa - Trường Sa tại Ba Lan tặng.

Đặc biệt, Câu lạc bộ Hoàng Sa - Trường Sa tại Ba Lan, cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan cùng đại biểu kiều bào Cộng hòa Séc đã tiếp tục chung tay đóng góp, ủng hộ 250 triệu đồng trao tặng cho Quân chủng Hải quân thực hiện chương trình “Xanh hóa Trường Sa”, với công trình vườn rau xanh thứ hai tại một điểm đảo trên quần đảo Trường Sa.

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe