Cứu 2 du khách Ấn Độ bị sóng cuốn trên biển Đà Nẵng

Thanh Hiền

TPO - Nhóm du khách Ấn Độ đi dạo trên biển Đà Nẵng, hai người xuống tắm ở ngoài khu vực giăng phao tắm an toàn và bị sóng cuốn trôi.

Trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong ngày 27/4, Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng (BQL) xác nhận đã cứu hai du khách Ấn Độ bị sóng cuốn.

Du khách Ấn Độ thoát nạn nhờ được cứu hộ kịp thời. Ảnh: N.C.

Sáng cùng ngày, trong lúc làm nhiệm vụ tại khu vực bãi tắm Tân Trà (lối xuống biển Nguyễn Thần Hiến), anh Trần Văn Cư, đội viên đội cứu hộ của BQL thấy từ xa có 5 du khách Ấn Độ đi dạo chơi dọc bãi biển. Sau đó hai người nam trong nhóm xuống tắm biển ở ngoài khu vực giăng phao tắm an toàn và bị sóng cuốn trôi. Phát hiện sự việc, anh Cư lập tức mang phao lao ra biển, bơi về phía hai du khách đang gặp nạn. Hai du khách lúc này đã mệt và hoảng sợ, anh Cư tiếp cận rồi đưa cả hai vào bờ.

Anh Cư đã trấn an và nhắc hai du khách nằm nghỉ để lấy lại sức trước khi trở về khách sạn.

BQL lưu ý, vào mùa cao điểm tắm biển, người dân, khách du lịch khi đi dạo và tắm biển nên tuân thủ sự hướng dẫn và hiệu lệnh (cờ, còi) của nhân viên đội cứu hộ. Đặc biệt phải tắm trong khu vực đã được giăng phao tắm an toàn, cũng như có mặt nhân viên cứu hộ để được hỗ trợ khi không may xảy ra sự cố.

Người dân, du khách chỉ nên tắm biển ở khu vực giăng phao an toàn. Ảnh: Thanh Hiền.

Đà Nẵng đang trong mùa du lịch biển sôi động, mỗi ngày có hàng vạn người xuống vui chơi, tắm biển. Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng đã tăng cường công tác cứu hộ, bố trí lực lượng túc trực, giăng phao các vùng tắm để đảm bảo an toàn cho người dân, du khách.

#Tắm biển #vùng an toàn #du khách #Ấn Độ #sóng cuốn #cứu hộ #Đà Nẵng

