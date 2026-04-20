Đà Nẵng: Hết sạch phòng khách sạn ven biển dịp 30/4

Thanh Hiền
TPO - Nhiều khách sạn 4-5 sao trên đường Võ Nguyên Giáp không còn phòng nào trong dịp này, khách đã đặt cách đây cả tháng. Tại tuyến đường Hoàng Sa, hàng loạt khách sạn 3, 4 sao cũng "cháy" phòng; các khách sạn quanh khu vực "phố Tây" An Thượng cũng trong tình trạng tương tự.

Ghi nhận của Tiền Phong, phần lớn khách sạn trên các tuyến đường biển Hoàng Sa, Võ Nguyên Giáp… đã hết phòng trong dịp lễ 30/4-1/5.

Nhiều khách sạn 4-5 sao trên đường Võ Nguyên Giáp không còn phòng nào trong dịp này, khách đã đặt cách đây cả tháng. Tại tuyến đường Hoàng Sa, hàng loạt khách sạn 3, 4 sao cũng “cháy” phòng. Các khách sạn quanh khu vực “phố Tây” An Thượng trong tình trạng tương tự.

Nườm nượp xe cộ đưa đón du khách đến lưu trú trong các khách sạn ven biển. Ảnh: T.H.

Đại diện các khách sạn cho hay năm nay khách đặt phòng sớm, nhất là phòng các khách sạn hạng sang. Khối khách sạn ven biển luôn là lựa chọn hàng đầu vì thuận tiện tắm biển, vui chơi, cũng dễ di chuyển lên bán đảo Sơn Trà, vào trung tâm thành phố hay phố cổ Hội An.

“Ra Tết xong đã có khách đặt phòng dịp lễ rồi. Khách nội thì thường đặt theo gia đình hoặc nhóm bạn. Từ giữa tháng 4 đến đầu tháng 5, khách sạn của tôi không còn phòng trống. Gần đây Đà Nẵng đạt nhiều giải thưởng, lọt vào top điểm đến nên ghé thăm năm 2026 nên du khách tò mò, đổ về rất đông”, ông Nguyễn Minh - chủ một khách sạn gần biển - cho hay.

Một số khách sạn ở khu vực này đến thời điểm này còn phòng, nhưng rất ít, chỉ một 1-2 không có view hoặc view không đẹp.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) Đà Nẵng cho hay, tỷ lệ lấp đầy các khách sạn 4-5 đến cuối năm đạt 90%, chứng tỏ một lượng khách lớn đổ về Đà Nẵng, đặc biệt là khách quốc tế. Thành phố cũng vừa đón đường bay từ thành phố Vladivostok (Nga) với tần suất 3 chuyến/tháng. Thị trường Nga và CIS (cộng đồng các quốc gia độc lập) được xem là nguồn khách chiến lược, có khả năng mang lại sản lượng ổn định, thời gian lưu trú dài và mức chỉ tiêu cao. Nhóm khách này có thời gian lưu trú ít nhất 9 đêm/khách, chủ yếu trong các khách sạn 3-5 sao.

Du khách đến Đà Nẵng ngày một đông đúc.

Điểm nhấn của dịp lễ năm nay là chương trình khai trương mùa du lịch biển Đà Nẵng, tổ chức từ ngày 25/4 đến 3/5 tại Công viên Biển Đông, bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch. Chuỗi hoạt động kéo dài 9 ngày với nhiều nội dung như lễ hội diều, âm nhạc đêm, không gian ẩm thực, trình diễn thể thao biển, đại chiến súng nước, walking Sơn Trà, cùng các hoạt động cộng đồng, bảo vệ môi trường và cứu hộ biển.

