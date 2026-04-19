Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

Google News

Đắk Lắk:

Thực hư việc du khách nằm, ngồi lên san hô để chụp ảnh

Huỳnh Thủy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh một số du khách nằm, ngồi trên bãi san hô tại khu vực vùng biển tỉnh Đắk Lắk, gây ra nhiều ý kiến tranh cãi.

Ngày 19/4, trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Hùng Dũng - Chủ tịch UBND xã Ô Loan (tỉnh Đắk Lắk) - cho biết chính quyền địa phương đã nắm được hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội liên quan đến san hô thuộc khu vực vùng biển Hòn Yến. Ông Dũng khẳng định, qua xác minh ban đầu, đây là hình ảnh cũ, được đăng lại từ nhiều năm trước, không phản ánh tình hình thực tế hiện nay tại địa phương.

Theo đó, Hòn Yến là khu vực biển nằm trong quy hoạch bảo tồn san hô, hiện vẫn đang ngập nước, không có tình trạng san hô lộ thiên như hình ảnh đang lan truyền. Dù thời điểm gần đây mực nước biển có dao động theo thủy triều, nhưng san hô vẫn nằm hoàn toàn dưới mặt nước.

Hình ảnh du khách ngồi, nằm trên san hô gây phản cảm.

Việc hình ảnh cũ bị đăng tải lại trong bối cảnh hiện nay dễ gây hiểu nhầm, ảnh hưởng đến nỗ lực bảo tồn hệ sinh thái biển và hình ảnh du lịch địa phương. UBND xã Ô Loan đã nắm thông tin rà soát và sẽ giao công an vào cuộc, phối hợp xử lý các trường hợp đăng tải sai sự thật.

Cùng ngày, trao đổi với PV Tiền Phong, ông T.Q.T. - người chụp bức ảnh được lan truyền - cho biết loạt hình ảnh này được ghi nhận tại Phú Yên vào tháng 7/2023, trong một chuyến trải nghiệm du lịch biển.

Theo ông T.Q.T., thời điểm chụp, khu vực có nước biển và ông phải lội ra khá sâu để ghi hình. Trong quá trình du khách di chuyển và tạo dáng, một số khoảnh khắc vô tình ghi lại tư thế nằm, ngồi gần khu vực san hô, dẫn đến việc khi hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội đã gây hiểu nhầm và tạo ra nhiều ý kiến trái chiều.

Ông T.Q.T. cho biết đã chụp nhiều ảnh đẹp về san hô nhưng sơ suất chọn một số hình ảnh không phù hợp để đăng lên mạng xã hội.

Ông T. khẳng định mục đích ban đầu khi đăng tải là giới thiệu vẻ đẹp thiên nhiên biển Phú Yên, đặc biệt là hệ sinh thái san hô, đồng thời kêu gọi du khách nâng cao ý thức bảo vệ môi trường biển. Tuy nhiên, sau khi nhận được phản hồi từ cộng đồng, ông đã chủ động gỡ bỏ toàn bộ hình ảnh và gửi lời xin lỗi, rút kinh nghiệm, sửa sai.

