Sẽ vận hành thử nghiệm sân bay Long Thành theo mô hình của Hàn Quốc

TPO - Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vừa báo cáo phương án chuyển giao khai thác giữa sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Long Thành. Theo đó, ACV đã thuê liên danh Incheon Airport - đơn vị vận hành sân bay Incheon tại Hàn Quốc - thực hiện chương trình thử nghiệm vận hành dự kiến diễn ra từ tháng 9 đến tháng 11 năm nay.

Rà soát, chuẩn bị vận hành

Theo ACV, đến giữa tháng 4 này, các gói thầu đã huy động cơ bản đủ đội ngũ lãnh đạo, kỹ sư và tư vấn giám sát. Máy móc, thiết bị thi công cũng đã được tập kết đầy đủ tại công trường. Số lượng công nhân tăng dần sau kỳ nghỉ Tết, hiện đạt khoảng 8.457 người.

ACV cho biết đang rà soát, thương thảo lại hợp đồng với các nhà thầu và đơn vị tư vấn để điều chỉnh tiến độ phù hợp thực tế, với mục tiêu hoàn thành xây dựng sân bay Long Thành chậm nhất vào tháng 9. Sau đó, sân bay sẽ được đưa vào khai thác thương mại trong quý IV/2026.

Diện mạo sân bay Long Thành. Ảnh: Duy Anh.

Đánh giá tổng thể, ACV cho rằng mục tiêu khai thác kỹ thuật vào tháng 9 và khai thác thương mại cuối năm là khả thi. Tuy vậy, tiến độ dự án vẫn chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài như xung đột tại Trung Đông, ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng và triển khai thi công, cùng với những vướng mắc nội tại cần sớm được tháo gỡ.

Song song với thi công, ACV đã triển khai công tác chuẩn bị vận hành sân bay Long Thành trên nhiều mặt.

Từ tháng 9/2025, ACV đã thành lập Chi nhánh Cảng hàng không quốc tế Long Thành để đảm nhiệm quản lý và khai thác. Các đơn vị trực thuộc như chi nhánh dịch vụ hàng hóa và dịch vụ nhiên liệu cũng được thành lập để vận hành các hạng mục chuyên biệt.

Trong công tác khai thác, ACV đã ký hợp đồng tư vấn với liên danh Incheon Airport (Hàn Quốc) để triển khai chương trình ORAT (chuyển giao và thử nghiệm vận hành sân bay). Đến nay, hai giai đoạn đầu đã hoàn thành. Hiện đơn vị đang triển khai giai đoạn thử nghiệm vận hành, với kế hoạch tổ chức ba đợt thử vào các tháng 9, 10 và 11 năm nay.

Lộ trình chuyển chuyến bay quốc tế sang Long Thành

ACV đề xuất phương án chuyển giao khai thác giữa hai sân bay theo lộ trình hai bước, hướng tới chuyển phần lớn hoạt động quốc tế sang Long Thành.

Giai đoạn 1 (1/12/2026 - 27/3/2027), toàn bộ chuyến bay quốc tế đường dài, bao gồm vận tải hàng hóa sẽ được chuyển từ Tân Sơn Nhất sang Long Thành. Dự kiến chiếm khoảng 19% sản lượng khách quốc tế khu vực TPHCM.

Giai đoạn 2 (Từ 28/3/2027 đến hết năm 2030), tiếp tục chuyển các chuyến bay quốc tế còn lại, ngoại trừ các chặng ngắn dưới 1.000 km do hãng hàng không Việt Nam khai thác. Mục tiêu đạt trên 90% sản lượng khách quốc tế ngay trong năm 2027.

Phối cảnh sân bay Long Thành. Ảnh: ACV.

Sau năm 2030, toàn bộ chuyến bay quốc tế thường lệ sẽ chuyển sang Long Thành. Sân bay Tân Sơn Nhất khi đó chủ yếu phục vụ các chuyến bay nội địa và một số chuyến quốc tế không thường lệ, thuê chuyến.

Theo định hướng này, Long Thành sẽ từng bước trở thành trung tâm trung chuyển hàng không quốc tế của khu vực TPHCM, phù hợp với quy hoạch phát triển ngành.

Hiện ACV đang tiếp tục phối hợp với đơn vị tư vấn để hoàn thiện kế hoạch thử nghiệm, chuyển giao khai thác và cập nhật dự báo sản lượng. Ngay sau khi phương án phân chia khai thác giữa hai sân bay được cấp có thẩm quyền phê duyệt, các bên sẽ triển khai đồng bộ nhằm đảm bảo vận hành hiệu quả.