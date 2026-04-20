Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

Google News

Sẽ vận hành thử nghiệm sân bay Long Thành theo mô hình của Hàn Quốc

Lộc Liên
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vừa báo cáo phương án chuyển giao khai thác giữa sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Long Thành. Theo đó, ACV đã thuê liên danh Incheon Airport - đơn vị vận hành sân bay Incheon tại Hàn Quốc - thực hiện chương trình thử nghiệm vận hành dự kiến diễn ra từ tháng 9 đến tháng 11 năm nay.

Rà soát, chuẩn bị vận hành

Theo ACV, đến giữa tháng 4 này, các gói thầu đã huy động cơ bản đủ đội ngũ lãnh đạo, kỹ sư và tư vấn giám sát. Máy móc, thiết bị thi công cũng đã được tập kết đầy đủ tại công trường. Số lượng công nhân tăng dần sau kỳ nghỉ Tết, hiện đạt khoảng 8.457 người.

ACV cho biết đang rà soát, thương thảo lại hợp đồng với các nhà thầu và đơn vị tư vấn để điều chỉnh tiến độ phù hợp thực tế, với mục tiêu hoàn thành xây dựng sân bay Long Thành chậm nhất vào tháng 9. Sau đó, sân bay sẽ được đưa vào khai thác thương mại trong quý IV/2026.

1-4-5811.jpg
Diện mạo sân bay Long Thành. Ảnh: Duy Anh.

Đánh giá tổng thể, ACV cho rằng mục tiêu khai thác kỹ thuật vào tháng 9 và khai thác thương mại cuối năm là khả thi. Tuy vậy, tiến độ dự án vẫn chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài như xung đột tại Trung Đông, ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng và triển khai thi công, cùng với những vướng mắc nội tại cần sớm được tháo gỡ.

Song song với thi công, ACV đã triển khai công tác chuẩn bị vận hành sân bay Long Thành trên nhiều mặt.

Từ tháng 9/2025, ACV đã thành lập Chi nhánh Cảng hàng không quốc tế Long Thành để đảm nhiệm quản lý và khai thác. Các đơn vị trực thuộc như chi nhánh dịch vụ hàng hóa và dịch vụ nhiên liệu cũng được thành lập để vận hành các hạng mục chuyên biệt.

Trong công tác khai thác, ACV đã ký hợp đồng tư vấn với liên danh Incheon Airport (Hàn Quốc) để triển khai chương trình ORAT (chuyển giao và thử nghiệm vận hành sân bay). Đến nay, hai giai đoạn đầu đã hoàn thành. Hiện đơn vị đang triển khai giai đoạn thử nghiệm vận hành, với kế hoạch tổ chức ba đợt thử vào các tháng 9, 10 và 11 năm nay.

Lộ trình chuyển chuyến bay quốc tế sang Long Thành

ACV đề xuất phương án chuyển giao khai thác giữa hai sân bay theo lộ trình hai bước, hướng tới chuyển phần lớn hoạt động quốc tế sang Long Thành.

Giai đoạn 1 (1/12/2026 - 27/3/2027), toàn bộ chuyến bay quốc tế đường dài, bao gồm vận tải hàng hóa sẽ được chuyển từ Tân Sơn Nhất sang Long Thành. Dự kiến chiếm khoảng 19% sản lượng khách quốc tế khu vực TPHCM.

Giai đoạn 2 (Từ 28/3/2027 đến hết năm 2030), tiếp tục chuyển các chuyến bay quốc tế còn lại, ngoại trừ các chặng ngắn dưới 1.000 km do hãng hàng không Việt Nam khai thác. Mục tiêu đạt trên 90% sản lượng khách quốc tế ngay trong năm 2027.

anh-02.jpg
Phối cảnh sân bay Long Thành. Ảnh: ACV.

Sau năm 2030, toàn bộ chuyến bay quốc tế thường lệ sẽ chuyển sang Long Thành. Sân bay Tân Sơn Nhất khi đó chủ yếu phục vụ các chuyến bay nội địa và một số chuyến quốc tế không thường lệ, thuê chuyến.

Theo định hướng này, Long Thành sẽ từng bước trở thành trung tâm trung chuyển hàng không quốc tế của khu vực TPHCM, phù hợp với quy hoạch phát triển ngành.

Hiện ACV đang tiếp tục phối hợp với đơn vị tư vấn để hoàn thiện kế hoạch thử nghiệm, chuyển giao khai thác và cập nhật dự báo sản lượng. Ngay sau khi phương án phân chia khai thác giữa hai sân bay được cấp có thẩm quyền phê duyệt, các bên sẽ triển khai đồng bộ nhằm đảm bảo vận hành hiệu quả.

Lộc Liên
#Sân bay Long Thành #Tân Sơn Nhất #ACV #kế hoạch vận hành #trung chuyển quốc tế #đầu tư hàng không #dự án sân bay

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe