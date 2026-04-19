Khách quốc tế nườm nượp đến vịnh Hạ Long

Mới đây, thống kê từ Ban Quản lý di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử, từ ngày 1/1-9/4, vịnh Hạ Long đón 890.000 lượt khách, trong đó hơn 77.700 lượt khách nội địa và hơn 800.000 lượt khách quốc tế. Như vậy, hơn 91% lượt khách đến vịnh Hạ Long là người nước ngoài. Tỷ lệ này cho thấy sức hút bền bỉ của điểm đến với thị trường quốc tế, nhất là nhóm khách lưu trú dài ngày và có xu hướng chi tiêu cao.

Trong 3 năm gần đây, lượng khách du lịch tham quan tới vịnh Hạ Long không ngừng tăng cao và có sự thay đổi rõ rệt về hai dòng khách quốc tế và trong nước khi tỷ trọng khách quốc tế tăng dần so với từng năm.

Năm 2023, vịnh Hạ Long đón khoảng 2,6 triệu khách, trong đó lượng khách quốc tế và trong nước ngang nhau, đạt doanh thu khoảng 800 tỉ đồng. Đến năm 2024 là 3,1 triệu lượt khách, trong đó hơn 1,9 triệu lượt khách quốc tế. Mới đây nhất, trong năm 2025, vịnh Hạ Long đón hơn 3,4 triệu lượt khách, trong đó có đến 2,2 triệu lượt khách quốc tế (chiếm khoảng 64,71% tổng lượng khách), thu phí tham quan ước đạt hơn 988 tỷ đồng.