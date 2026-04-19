Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

Google News

Du lịch Đắk Lắk: Nặng trình diễn, thiếu trải nghiệm?

Huỳnh Thủy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sở hữu tài nguyên phong phú từ đại ngàn đến biển, nhưng du lịch Đắk Lắk vẫn chưa "cất cánh" khi sản phẩm còn nặng trình diễn, thiếu trải nghiệm. Nhà nghiên cứu Phạm Xuân Nguyên cho rằng du khách chỉ đứng xem là chưa đủ.

Đắk Lắk đang diễn ra chuỗi hoạt động năm 2026 chủ đề “Đắk Lắk - Về miền di sản”, bước đầu khai thác các giá trị như không gian cồng chiêng, văn hóa cà phê, cùng một số trải nghiệm bản địa như tạc tượng nhà mồ, làm gốm M’nông và du lịch biển phía Đông.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV Tiền Phong tại nhiều điểm du lịch, các sản phẩm quảng bá vẫn mang tính “trình diễn”, thiếu tương tác. Như tại điểm gốm truyền thống ở hồ Lắk, du khách chủ yếu đứng xem nghệ nhân thực hiện quy trình giã đất, tạo hình, nặn gốm không bàn xoay. Không gian trải nghiệm chưa được mở rộng để du khách trực tiếp tham gia các công đoạn như lấy đất, xử lý nguyên liệu, tạo hình hay nung sản phẩm.

tp-343.jpg
Thiếu hoạt động trải nghiệm làm gốm cổ, du khách chủ yếu đến để xem.

Tương tự, tại đồn điền cà phê CADA - nơi khởi nguồn của ngành cà phê Việt Nam, hoạt động du lịch hiện vẫn chủ yếu dừng ở việc thuyết minh về lịch sử và tham quan nông cụ. Trong khi đó, nhu cầu của du khách là được bước vào vườn cà phê, tham gia thu hái, chế biến và theo dõi trọn vẹn hành trình tạo ra một ly cà phê hoàn chỉnh lại chưa được đáp ứng đầy đủ.

Đến khu du lịch sinh thái Ko Tam xem tạc tượng nhà mồ, nhà nghiên cứu Phạm Xuân Nguyên cho rằng việc du khách chỉ đứng xem là chưa đủ. Việc tạc tượng phải đặt trong không gian nhà mồ để du khách không chỉ xem mà còn có bối cảnh để hiểu, bởi tượng nhà mồ vốn không thuộc về các điểm du lịch. Đây là xu hướng hiện nay - sống cùng cộng đồng, trải nghiệm chân thực - như cách Hội An (TP. Đà Nẵng) đã làm khi cho du khách cưỡi trâu, xuống ruộng cấy lúa…

z7734694820639-b95812603a477ac03f65bf1414e16089.jpg
Tạc tượng ở khu du lịch KoTam. Ảnh: Anh Hưng.

Ở phía Đông tỉnh Đắk Lắk, lợi thế bãi biển đẹp, còn hoang sơ cùng văn hóa làng chài là rất rõ nét. Tuy nhiên, sản phẩm du lịch vẫn chưa đa dạng, thiếu các hoạt động trải nghiệm gắn với đời sống ngư dân. Du khách chưa có nhiều cơ hội tham gia những trải nghiệm như theo ngư dân ra khơi, câu cá, đan lưới, kéo chài, hay tìm hiểu các làng nghề truyền thống như làm nước mắm, chế biến cá ngừ đại dương…

Ông Nguyễn Văn Mỹ - Chủ tịch Lửa Việt Tours - cho rằng, di sản phải trở thành tài sản - không chỉ để trưng bày mà phải sống trong trải nghiệm. Cần cho du khách thấy nói rõ, cồng chiêng không phải do người Tây Nguyên đúc nên, nhưng qua bàn tay tài hoa của nghệ nhân, từng chiếc chiêng được chỉnh âm, “thổi hồn” để trở thành đặc sản riêng. Hãy cho du khách thấy được giá trị ấy, thay vì chỉ xem biểu diễn.

tp-14.jpg
tp-11.jpg
Du khách tham quan đảo Hòn Yến sau đó trải nghiệm món ăn chế biến từ cá ngừ đại dương.

Ông Trần Hồng Tiến - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk - cho biết, Đắk Lắk nằm xen kẹt giữa các điểm du lịch nổi tiếng như Đà Lạt - Lâm Đồng; Nha Trang - Khánh Hòa; Quy Nhơn - Gia Lai, trong khi hạ tầng chưa đồng bộ, thiếu các điểm đến quy mô lớn. Theo ông Tiến, địa phương sẽ chọn hướng đi riêng, tập trung phát triển du lịch trải nghiệm, khai thác các giá trị di sản như không gian văn hóa cồng chiêng, văn hóa cà phê và mở rộng các sản phẩm gắn với biển.

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe