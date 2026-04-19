Du lịch Đắk Lắk: Nặng trình diễn, thiếu trải nghiệm?

TPO - Sở hữu tài nguyên phong phú từ đại ngàn đến biển, nhưng du lịch Đắk Lắk vẫn chưa "cất cánh" khi sản phẩm còn nặng trình diễn, thiếu trải nghiệm. Nhà nghiên cứu Phạm Xuân Nguyên cho rằng du khách chỉ đứng xem là chưa đủ.

Đắk Lắk đang diễn ra chuỗi hoạt động năm 2026 chủ đề “Đắk Lắk - Về miền di sản”, bước đầu khai thác các giá trị như không gian cồng chiêng, văn hóa cà phê, cùng một số trải nghiệm bản địa như tạc tượng nhà mồ, làm gốm M’nông và du lịch biển phía Đông.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV Tiền Phong tại nhiều điểm du lịch, các sản phẩm quảng bá vẫn mang tính “trình diễn”, thiếu tương tác. Như tại điểm gốm truyền thống ở hồ Lắk, du khách chủ yếu đứng xem nghệ nhân thực hiện quy trình giã đất, tạo hình, nặn gốm không bàn xoay. Không gian trải nghiệm chưa được mở rộng để du khách trực tiếp tham gia các công đoạn như lấy đất, xử lý nguyên liệu, tạo hình hay nung sản phẩm.

Thiếu hoạt động trải nghiệm làm gốm cổ, du khách chủ yếu đến để xem.

Tương tự, tại đồn điền cà phê CADA - nơi khởi nguồn của ngành cà phê Việt Nam, hoạt động du lịch hiện vẫn chủ yếu dừng ở việc thuyết minh về lịch sử và tham quan nông cụ. Trong khi đó, nhu cầu của du khách là được bước vào vườn cà phê, tham gia thu hái, chế biến và theo dõi trọn vẹn hành trình tạo ra một ly cà phê hoàn chỉnh lại chưa được đáp ứng đầy đủ.

Đến khu du lịch sinh thái Ko Tam xem tạc tượng nhà mồ, nhà nghiên cứu Phạm Xuân Nguyên cho rằng việc du khách chỉ đứng xem là chưa đủ. Việc tạc tượng phải đặt trong không gian nhà mồ để du khách không chỉ xem mà còn có bối cảnh để hiểu, bởi tượng nhà mồ vốn không thuộc về các điểm du lịch. Đây là xu hướng hiện nay - sống cùng cộng đồng, trải nghiệm chân thực - như cách Hội An (TP. Đà Nẵng) đã làm khi cho du khách cưỡi trâu, xuống ruộng cấy lúa…

Tạc tượng ở khu du lịch KoTam. Ảnh: Anh Hưng.

Ở phía Đông tỉnh Đắk Lắk, lợi thế bãi biển đẹp, còn hoang sơ cùng văn hóa làng chài là rất rõ nét. Tuy nhiên, sản phẩm du lịch vẫn chưa đa dạng, thiếu các hoạt động trải nghiệm gắn với đời sống ngư dân. Du khách chưa có nhiều cơ hội tham gia những trải nghiệm như theo ngư dân ra khơi, câu cá, đan lưới, kéo chài, hay tìm hiểu các làng nghề truyền thống như làm nước mắm, chế biến cá ngừ đại dương…

Ông Nguyễn Văn Mỹ - Chủ tịch Lửa Việt Tours - cho rằng, di sản phải trở thành tài sản - không chỉ để trưng bày mà phải sống trong trải nghiệm. Cần cho du khách thấy nói rõ, cồng chiêng không phải do người Tây Nguyên đúc nên, nhưng qua bàn tay tài hoa của nghệ nhân, từng chiếc chiêng được chỉnh âm, “thổi hồn” để trở thành đặc sản riêng. Hãy cho du khách thấy được giá trị ấy, thay vì chỉ xem biểu diễn.

Du khách tham quan đảo Hòn Yến sau đó trải nghiệm món ăn chế biến từ cá ngừ đại dương.

Ông Trần Hồng Tiến - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk - cho biết, Đắk Lắk nằm xen kẹt giữa các điểm du lịch nổi tiếng như Đà Lạt - Lâm Đồng; Nha Trang - Khánh Hòa; Quy Nhơn - Gia Lai, trong khi hạ tầng chưa đồng bộ, thiếu các điểm đến quy mô lớn. Theo ông Tiến, địa phương sẽ chọn hướng đi riêng, tập trung phát triển du lịch trải nghiệm, khai thác các giá trị di sản như không gian văn hóa cồng chiêng, văn hóa cà phê và mở rộng các sản phẩm gắn với biển.