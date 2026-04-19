Hết cảnh du khách chỉ 'tạt qua' Vĩnh Long

TPO - Năm 2025 và những tháng đầu năm nay, lượng khách và doanh thu du lịch của Vĩnh Long đều tăng trưởng hai con số, cho thấy nơi đây không còn chỉ là điểm dừng chân mà đang từng bước trở thành điểm đến, với nhiều sản phẩm đặc trưng, mang đậm bản sắc văn hóa sông nước, miệt vườn.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) Vĩnh Long cho biết, năm 2025 đánh dấu nhiều chuyển biến tích cực của ngành du lịch, khẳng định vai trò ngày càng rõ nét trong cơ cấu kinh tế địa phương. Du lịch Vĩnh Long không còn chỉ là “điểm dừng chân” mà từng bước trở thành “điểm đến”, với nhiều sản phẩm đặc trưng, mang đậm bản sắc văn hóa sông nước, miệt vườn. Nhiều mô hình du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, trải nghiệm nông nghiệp tiếp tục phát huy hiệu quả, đạt được các giải thưởng uy tín trong nước và quốc tế.

Năm 2025, Vĩnh Long đón hơn 9,3 triệu lượt khách du lịch.

Năm 2025, tổng lượt khách du lịch đến Vĩnh Long hơn 9,3 triệu lượt, tăng hơn 13% so với cùng kỳ, trong đó khách quốc tế đạt trên 1,2 triệu lượt, tăng tới hơn 71%. Tổng doanh thu từ du lịch đạt gần 8.000 tỷ đồng, tăng gần 18% so cùng kỳ.

Riêng 3 tháng đầu năm nay, Vĩnh Long đón hơn 1,6 triệu lượt khách, tăng gần 16%; tổng thu đạt hơn 1.500 tỷ đồng, tăng hơn 32% so cùng kỳ.

Bà Nguyễn Thị Bé Mười - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long - cho hay, năm 2026, tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng lượt khách du lịch từ 10-12%, tổng thu du lịch tăng 20-21%. Để đạt mục tiêu này, ngành du lịch sẽ tập trung phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng, đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến, tăng cường liên kết vùng và ứng dụng công nghệ.

Điểm du lịch cộng đồng Cồn Hô, xã Nhị Long, tỉnh Vĩnh Long được vinh danh là điểm du lịch cộng đồng tiêu biểu năm 2025 của Việt Nam.

Theo bà Mười, tỉnh sẽ xây dựng thương hiệu du lịch Vĩnh Long gắn với yếu tố “xanh - bền vững - bản sắc”. Để đạt được điều này, tỉnh Vĩnh Long sẽ hoàn thiện bộ tiêu chí du lịch xanh, khuyến khích doanh nghiệp nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo vệ môi trường và khai thác hiệu quả tài nguyên bản địa. Chú trọng phát triển các loại hình du lịch mới như du lịch giáo dục, chăm sóc sức khỏe, du lịch đường sông, gắn với tiêu thụ sản phẩm OCOP và đặc sản địa phương.