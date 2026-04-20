Lần đầu có cuộc thi Gạo ngon Đồng bằng sông Cửu Long

TPO - Trong thời gian nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương và Lễ 30/4-1/5 sẽ diễn ra Cuộc thi Gạo ngon Đồng bằng sông Cửu Long, đây là lần đầu tiên cuộc thi gạo ngon diễn ra tại vựa lúa của cả nước, trong đó câu chuyện phía sau mỗi hạt gạo được đưa vào một giải thưởng riêng. Tại lễ khai mạc cuộc thi sẽ có màn pháo hoa nghệ thuật.

Ngày 20/4, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức họp báo cung cấp thông tin tuần lễ Khoa học, Công nghệ - Văn hóa, Du lịch và Cuộc thi Gạo ngon Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ I, năm 2026. Chuỗi sự kiện diễn ra từ ngày 24/4-1/5.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Cà Mau thông tin về sự kiện tại họp báo.

Đại diện tỉnh Cà Mau cho biết, chuyển sự kiện nhằm giới thiệu, quảng bá, kết nối thương mại cho các sản phẩm nông nghiệp, đặc biệt ngành lúa gạo. Với các không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP tại địa phương, thiết bị và công nghệ sản xuất nông nghiệp, sản phẩm chế biến và các mô hình canh tác bền vững. Cạnh đó còn không gian nghệ thuật, ẩm thực Nam bộ, hội thảo chia sẻ kinh nghiệm, hội nghị xúc tiến thương mại cho sản phẩm lúa gạo...

Điểm nhấn của tuần lễ là Cuộc thi Gạo ngon Đồng bằng sông Cửu Long, lần thứ I năm 2026, khai mạc vào tối 25/4, với chương trình nghệ thuật và trình diễn pháo hoa.

Các sản phẩm dự thi là loại gạo chất lượng cao, gạo đặc sản, gạo thơm. Cuộc thi gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 5 giải Khuyến khích và 1 giải Câu chuyện về hạt gạo hay nhất. Cuộc thi nhằm ghi nhận, tôn vinh hạt gạo, và hỗ trợ quảng bá cho sản phẩm.

Buổi họp báo thu hút đông đảo các cơ quan báo chí tham dự.

Sự kiện cũng được Cà Mau kỳ vọng sẽ thêm kênh thu hút đầu tư, quảng bá và thu hút khách du lịch.