Đình chỉ 4 tháng cơ sở bánh mì khiến 86 người ngộ độc tại Đồng Tháp

Chúc Trí

TPO - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Cơ sở sản xuất bánh mì Hồng Ngọc 12 ở phường Hồng Ngự 90 triệu đồng, đình chỉ hoạt động 4 tháng vì để xảy ra ngộ độc thực phẩm.

Trước đó, từ 24/2 đến 7/3 có tất cả 86 trường hợp ghi nhận triệu chứng nghi ngờ ngộ độc thực phẩm khi ăn bánh mì tại cơ sở Hồng Ngọc (số 138, đường Hùng Vương, khóm 3, phường Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) bị đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy, sốt, nhập viện.

Kết quả xét nghiệm của cơ quan chức năng xác định đây là vụ ngộ độc thực phẩm do vi khuẩn Salmonella trong bánh mì kẹp thịt (pa tê gan, dưa chua, chả lụa, chả chiên, thịt nguội), tại cơ sở sản xuất bánh mì Hồng Ngọc 12. Cơ quan y tế nhận định, nguồn nhiễm có thể xảy ra trong quá trình chế biến, bảo quản, phục vụ thực phẩm, dẫn đến người ăn bị nhiễm qua đường tiêu hóa.

Cơ sở sản xuất bánh mì Hồng Ngọc 12 ở phường Hồng Ngự xảy ra ngộ độc.

Căn cứ hồ sơ vụ việc vi phạm hành chính, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hộ kinh doanh Cơ sở sản xuất bánh mì Hồng Ngọc 12 về hành vi sản xuất, chế biến, cung cấp, bán thực phẩm gây ngộ độc thực phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe của từ 5 người trở lên mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Cụ thể, Cơ sở sản xuất bánh mì Hồng Ngọc 12 bị phạt tiền 90 triệu đồng. Hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ toàn bộ hoạt động sản xuất, chế biến, cung cấp, bán thực phẩm trong thời gian 4 tháng.

Cơ sở sản xuất bánh mì Hồng Ngọc 12 chịu mọi chi phí cho việc xử lý ngộ độc thực phẩm, khám, điều trị của 86 người bị ngộ độc thực phẩm với tổng số tiền hơn 175 triệu đồng.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên cơ sở này để xảy ra sai phạm. Vào năm 2024, cơ sở bánh mì Hồng Ngọc 12 cũng từng khiến 149 người phải nhập viện. Thời điểm đó, chủ cơ sở bị xử phạt 90 triệu đồng và đình chỉ hoạt động trong vòng 4 tháng.

