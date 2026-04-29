Iran: Mỹ sắp hết ‘quân bài’ trong cuộc đối đầu kinh tế

TPO - Lãnh đạo Quốc hội Iran nhận định Mỹ đang dần cạn kiệt các công cụ trong cuộc đối đầu kinh tế với Iran, đồng thời khẳng định Tehran vẫn nắm giữ nhiều lợi thế chiến lược quan trọng.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cho biết Mỹ đã sử dụng gần hết đòn bẩy trong cuộc đối đầu kinh tế với Iran, đồng thời lập luận rằng Tehran vẫn còn nắm giữ những "quân bài" quan trọng để sử dụng.

Trong một bài đăng trên nền tảng X, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf đã vạch ra "các quân bài kinh tế" của cả hai bên, bác bỏ quan điểm cho rằng Washington đang chiếm ưu thế tuyệt đối.

Ông đã đưa ra một phương trình so sánh các công cụ phía cung của Iran bao gồm: Những tuyến vận tải năng lượng chiến lược như eo biển Hormuz, eo biển Bab el-Mandeb và các đường ống dẫn dầu. Trong khi các biện pháp của Mỹ chủ yếu tập trung vào xả kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược, điều tiết nhu cầu tiêu thụ và điều chỉnh giá dự kiến.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf.

Ông Mohammad Bagher Ghalibaf lưu ý rằng, một số phương án của Iran vẫn chưa được sử dụng, trong khi Mỹ đã triển khai hoặc sử dụng một phần một số công cụ của mình.

Lãnh đạo Quốc hội Iran cũng nhấn mạnh những giới hạn nội tại của kinh tế Mỹ, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu năng lượng tăng cao vào mùa hè. Ông cho rằng Washington sẽ phải tính đến yếu tố này, "trừ khi họ muốn hủy bỏ kỳ nghỉ hè".

Trong một diễn biến liên quan, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei đã chỉ trích các động thái của Mỹ nhằm vào tàu chở dầu Iran, đồng thời nhấn mạnh Washington phải chịu trách nhiệm về các hành vi vi phạm luật pháp quốc tế và an ninh hàng hải.

Theo phía Iran, các hành động này không chỉ vi phạm luật pháp quốc tế mà còn đe dọa an ninh hàng hải toàn cầu, làm gia tăng căng thẳng trong bối cảnh đối đầu giữa hai nước chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

"Mỹ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về hành vi vi phạm pháp luật này, hành vi đánh vào cốt lõi của luật pháp quốc tế và thương mại tự do quốc tế, đồng thời đe dọa các nguyên tắc cơ bản về an ninh hàng hải", ông Esmaeil Baqaei viết trên nền tảng X.

