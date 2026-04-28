Giải mã danh tính liệt sĩ bằng dữ liệu số trong Chiến dịch 500 ngày đêm

Ngày 28/4, tại Hà Nội và các điểm cầu trực tuyến, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị tập huấn công tác lấy mẫu, bàn giao mẫu và số hóa thông tin mẫu hài cốt liệt sĩ, với sự tham gia của hơn 700 đại biểu.
Tham dự hội nghị có Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (gọi tắt là BCĐ quốc gia); lãnh đạo Tổng cục Chính trị và Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam.
Hội nghị nhằm phổ biến, quán triệt các văn bản chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, BCĐ quốc gia, Bộ Quốc phòng về công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; hướng dẫn thống nhất trên toàn quốc về quy trình kỹ thuật lấy mẫu, vận chuyển, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ và sử dụng phần mềm quản lý thông tin mẫu hài cốt liệt sĩ.
Qua đó, bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng nòng cốt trực tiếp tham mưu, triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại các địa phương; làm cơ sở để BCĐ cấp quân khu, cấp tỉnh tổ chức tập huấn theo phân cấp, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.
Tại hội nghị, Thượng tướng Lê Quang Minh - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Ủy viên BCĐ quốc gia, nhấn mạnh, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng luôn quan tâm tới nhiệm vụ chính trị đặc biệt thiêng liêng là tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
Để hội nghị đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, đáp ứng tính chất chuyên môn cao của nhiệm vụ, Thượng tướng Lê Quang Minh yêu cầu Ban tổ chức và các giảng viên tập trung truyền đạt nội dung lý thuyết thật ngắn gọn, súc tích, đi thẳng vào vấn đề; cán bộ tham gia tập huấn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung cao độ, nắm chắc nội dung lý thuyết và kỹ thuật thực hành.
Thượng tướng Lê Quang Minh đề nghị, các cơ quan chức năng bộ, ngành Trung ương; các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng; BCĐ, Cơ quan Thường trực BCĐ các cấp quan tâm, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ, tạo thành cơ chế chỉ đạo, hướng dẫn khép kín, thống nhất, thuận lợi cho địa phương triển khai thực hiện.
Với tinh thần trách nhiệm cao nhất trước Đảng, Nhà nước và anh linh các anh hùng liệt sĩ, tích cực hưởng ứng, lan tỏa khí thế của “Chiến dịch 500 ngày đêm”, Thượng tướng Lê Quang Minh tin tưởng chương trình tập huấn sẽ tạo tiền đề vững chắc về kỹ thuật và nghiệp vụ để các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai, tổ chức thực hiện kế hoạch lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ bảo đảm tiến độ, đạt được các chỉ tiêu chiến dịch đã đề ra.
Ngày 2/4/2026, tại tỉnh Quảng Trị, BCĐ quốc gia đã tổ chức phát động "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027).
Trong thời gian từ ngày 15/3/2026 đến ngày 27/7/2027, chiến dịch xác định tìm kiếm, quy tập được khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ; hoàn thành việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ và hài cốt liệt sĩ tìm kiếm, quy tập được; giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ.
Chiến dịch còn nhằm xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu Gen thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin phục vụ công tác đối sánh xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đẩy mạnh, hoàn thành công tác rà phá bom mìn, vật liệu nổ phục vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; tập trung tại các địa bàn trọng điểm, vùng lõi và các khu vực có thông tin về mộ liệt sĩ.