Iran cáo buộc Mỹ đứng sau những bất ổn hàng hải tại eo biển Hormuz

TPO - Iran cáo buộc mọi gián đoạn tại eo biển Hormuz và khu vực lân cận đều bắt nguồn từ hành động quân sự của Mỹ và các đồng minh, đồng thời cảnh báo nguy cơ leo thang căng thẳng đe dọa an ninh hàng hải toàn cầu.

Phát biểu tại phiên thảo luận mở cấp cao của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về an ninh và bảo vệ đường thủy trong lĩnh vực hàng hải, ngày 27/4, Đại sứ kiêm Đại diện thường trực của Iran tại Liên Hợp Quốc Amir Saeed Iravani cáo buộc Mỹ và các đồng minh làm leo thang các mối đe dọa đối với an ninh hàng hải.

"Trách nhiệm về bất kỳ sự gián đoạn, cản trở hoặc can thiệp nào khác vào hoạt động vận tải hàng hải ở Vịnh Ba Tư, Biển Oman và eo biển Hormuz đều bắt nguồn từ Mỹ và các đồng minh. Những hành động quân sự của họ đã làm leo thang căng thẳng và gây nguy hiểm cho an ninh hàng hải và tự do hàng hải".

Đại sứ kiêm Đại diện thường trực của Iran tại Liên Hợp Quốc Amir Saeed Iravani.

Đại diện Iran nhấn mạnh rằng, Cộng hòa Hồi giáo luôn đề cao tự do hàng hải và an ninh hàng hải ở Vịnh Ba Tư, eo biển Hormuz và Vịnh Oman. Ông cho biết, trong nhiều thập kỷ qua, Iran hoàn thành nghĩa vụ với tư cách là một quốc gia ven biển, đảm bảo an ninh cho các tuyến đường biển và sự lưu thông thông suốt của vận tải biển quốc tế.

Ông Iravani cho rằng các hoạt động quân sự và biện pháp mà Washington triển khai đã "quân sự hóa" tuyến hàng hải chiến lược, đẩy khu vực vào tình trạng căng thẳng nguy hiểm. Theo phía Iran, những hành động này không chỉ đe dọa tự do hàng hải mà còn làm suy yếu an ninh khu vực và toàn cầu.

Đại diện Iran cáo buộc Mỹ tiến hành phong tỏa hải quân, bắt giữ tàu thương mại Iran và giam giữ thủy thủ đoàn, gọi đây là hành vi vi phạm luật pháp quốc tế.

Theo ông Iravani, là quốc gia ven biển, có lãnh hải bao gồm eo biển Hormuz, Iran đã thực hiện các biện pháp thiết thực cần thiết và hợp pháp, hoàn toàn phù hợp với luật pháp quốc tế, để đối phó với các mối đe dọa mới, bảo đảm an toàn hàng hải và ngăn chặn việc tuyến đường thủy quan trọng này bị lạm dụng cho các mục đích quân sự.

Đại sứ giải thích rằng, những bước đi này tạo ra sự cân bằng hợp lý giữa nhu cầu an ninh của quốc gia ven biển và việc đảm bảo an toàn cho tàu thuyền di chuyển trong một môi trường cực kỳ căng thẳng.

"Sự ổn định và an ninh lâu dài ở vùng Vịnh Ba Tư và khu vực rộng lớn hơn chỉ có thể đạt được thông qua việc chấm dứt vĩnh viễn các hành động quân sự nhằm vào Iran, kèm theo những đảm bảo đáng tin cậy về việc không tái diễn và tôn trọng đầy đủ các quyền và lợi ích hợp pháp của Iran", ông Iravani nhấn mạnh.

Những phát biểu của ông Iravani tiếp tục nhấn mạnh lập trường nhất quán của Tehran, các lệnh trừng phạt ngoài lãnh thổ và hoạt động hải quân của Washington bị xem là hành động xâm phạm trực tiếp chủ quyền quốc gia, đồng thời đi ngược lại nguyên tắc tự do hàng hải được thừa nhận trong luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển.

Theo phía Iran, đây không phải là các động thái đơn lẻ mà nằm trong một chiến lược rộng lớn hơn nhằm gây sức ép kinh tế, đặc biệt là làm gián đoạn hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của nước này.