Rà soát nguồn lực, đẩy nhanh hạ tầng vùng khó ở Điện Biên

TPO - Sau khi lắng nghe ý kiến cử tri vùng sâu, vùng xa, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu tập trung đầu tư các công trình thiết yếu, tháo gỡ điểm nghẽn về giao thông, điện lưới, tạo điều kiện phát triển kinh tế địa phương.

Ngày 28/4, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Tại hội nghị, sau khi nghe nội dung báo cáo về kỳ họp, cử tri nêu các ý kiến về những khó khăn phát sinh từ thực tiễn cơ sở, nhất là ở vùng sâu, vùng xa.

Cử tri xã Sính Phình kiến nghị tiếp tục giảm bớt thủ tục hành chính; đồng thời xem xét điều chỉnh, nâng mức phụ cấp đối với các chức danh cấp xã và đội ngũ cán bộ không chuyên ở thôn, bản, bảo đảm phù hợp với khối lượng công việc, nhất là trong điều kiện phải di chuyển xa để triển khai nhiệm vụ. Đối với chủ trương sáp nhập thôn, bản, cử tri đề nghị cần được đánh giá toàn diện, phù hợp với đặc thù từng địa phương.

Về phát triển kinh tế - xã hội, cử tri kiến nghị tỉnh sớm ban hành chính sách hỗ trợ về nông nghiệp, tập trung vào giống cây trồng, vật tư đầu vào; đồng thời đẩy nhanh tiến độ cấp điện cho các thôn, bản chưa có điện lưới quốc gia. Tại các xã Xa Dung, Tủa Thàng, Nậm Nèn, cử tri đề nghị quan tâm đầu tư, nâng cấp hệ thống giao thông nông thôn.

Đại diện Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên kiến nghị Trung ương quan tâm, bố trí nguồn lực cho các dự án hạ tầng trọng điểm như nâng cấp tuyến đường từ quốc lộ 12 đến cửa khẩu A Pa Chải, cải tạo quốc lộ 279, giúp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và thúc đẩy giao thương khu vực biên giới.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, Chính phủ kiên định mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn; phát triển nhanh, bền vững gắn với nâng cao chất lượng tăng trưởng và đời sống nhân dân.

Việc hoàn thiện thể chế được xác định là “đột phá của đột phá”, theo hướng đồng bộ, minh bạch, khả thi, tháo gỡ điểm nghẽn, giảm chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp. Đồng thời, Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm người đứng đầu, xây dựng bộ máy tinh gọn, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, lấy hiệu quả phục vụ làm thước đo.

Đối với tỉnh Điện Biên, Phó Thủ tướng yêu cầu tập trung thúc đẩy tăng trưởng, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm hiệu quả, tránh dàn trải; tiết kiệm chi thường xuyên để ưu tiên cho đầu tư phát triển và an sinh xã hội. Đồng thời, địa phương cần khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, nhất là du lịch, nông - lâm nghiệp và kinh tế biên giới.

Các kiến nghị của cử tri sẽ được tổng hợp, xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Trong đó, chính sách tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ cơ sở sẽ được nghiên cứu tổng thể trong Đề án cải cách tiền lương sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy; việc sắp xếp thôn, bản sẽ được thực hiện thận trọng, phù hợp với đặc thù từng địa bàn.

Đối với các dự án giao thông trọng điểm như quốc lộ 12, quốc lộ 279, Chính phủ sẽ chỉ đạo rà soát, cân đối nguồn lực trong kế hoạch đầu tư công trung hạn; địa phương chủ động chuẩn bị hạ tầng, nhất là khu vực cửa khẩu nhằm nâng cao hiệu quả kết nối và phát triển kinh tế vùng biên.