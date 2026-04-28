Cảnh báo ung thư da không đau, không ngứa nhưng nguy cơ tái phát cao

TPO - Một người đàn ông với tổn thương nhỏ ở môi trên tưởng chừng vô hại đã phải trải qua ba lần can thiệp y tế vì ung thư da tái phát liên tiếp. Bệnh viện Da liễu Trung ương cảnh báo về mức độ phức tạp và dai dẳng của ung thư biểu mô tế bào đáy – loại ung thư da phổ biến nhất hiện nay.

Theo bác sĩ, TS.Nguyễn Hồng Sơn, Trưởng Khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ và Phục hồi chức năng (Bệnh viện Da liễu Trung ương), sau khi thăm khám tại Bệnh viện chuyên khoa ung bướu, ông được chẩn đoán ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) và phẫu thuật cắt u lần thứ nhất.

Bệnh nhân bị tái phát ung thư da.

Khoảng 3 năm sau vùng sẹo mổ cũ bắt đầu cứng, dày và đổi màu. Bệnh nhân quay lại bệnh viện cũ và được xác định BCC tái phát, chỉ định phẫu thuật lần hai: cắt rộng khối u và kết hợp tạo hình.

Chỉ 3 tháng sau lần mổ thứ hai, vùng cạnh mũi phải tiếp tục xuất hiện tình trạng dày và xơ cứng. Bệnh nhân đến Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, được sinh thiết và chẩn đoán BCC cánh mũi phải trên nền BCC môi trên đã phẫu thuật. Mặc dù được chỉ định tiếp tục phẫu thuật, gia đình chưa đồng ý nhập viện tại thời điểm đó. Sau đó, ông tìm đến Bệnh viện Da liễu Trung ương để được tư vấn và điều trị chuyên sâu.

Tại đây, các bác sĩ ghi nhận mảng tổn thương vùng rãnh mũi – má phải kích thước khoảng 4 x 3 cm, bề mặt cứng, ranh giới không rõ, kèm giãn mạch. Vùng môi trên phải để lại sẹo xơ co kéo, di chứng của hai lần phẫu thuật trước đó. Các xét nghiệm chuyên sâu cho thấy đây là trường hợp đặc biệt phức tạp khi khối u mang đồng thời ba thể mô bệnh học, bao gồm thể u nhỏ, thể nông và đặc biệt là thể thâm nhiễm có khả năng lan rộng âm thầm dưới da, khó nhận biết bằng mắt thường.

Theo các bác sĩ, chính đặc điểm này khiến ranh giới thực sự của khối u thường lớn hơn nhiều so với biểu hiện lâm sàng, gây khó khăn trong việc kiểm soát triệt để. Thêm vào đó, vị trí tổn thương nằm trong “vùng H” của khuôn mặt – khu vực có cấu trúc giải phẫu phức tạp và được xếp vào nhóm nguy cơ cao trong điều trị ung thư da.

Sau hội chẩn, bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật Mohs – kĩ thuật tiên tiến giúp cắt bỏ ung thư theo từng lớp mỏng và kiểm tra ngay dưới kính hiển vi trong quá trình mổ. Phương pháp này cho phép loại bỏ tối đa tế bào ung thư nhưng vẫn bảo tồn mô lành, nâng tỉ lệ điều trị khỏi lên tới 90–95% đối với các trường hợp tái phát. Ca phẫu thuật đã được thực hiện bởi ê-kíp chuyên sâu tại Bệnh viện Da liễu Trung ương, bệnh nhân hiện tiếp tục được theo dõi sát sau điều trị.

Bác sĩ Sơn cho biết ung thư biểu mô tế bào đáy chiếm khoảng 75% các ca ung thư da. Bệnh thường xuất hiện ở những vùng da hở như mặt, tai, cổ nơi thường xuyên tiếp xúc ánh nắng. Đáng chú ý, bệnh tiến triển âm thầm, ít gây đau hay ngứa nên dễ bị nhầm lẫn với nốt ruồi, sẹo hoặc u lành tính.

Nên khám định kì để phát hiện sớm

﻿ung thư da tái phát.

Các chuyên gia cảnh báo, ngay cả khi đã điều trị đúng phác đồ, nguy cơ tái phát vẫn tồn tại, đặc biệt với các thể có tính xâm lấn cao. Vì vậy, việc theo dõi lâu dài và phát hiện sớm dấu hiệu bất thường đóng vai trò quyết định.

Người dân được khuyến cáo đi khám chuyên khoa da liễu khi xuất hiện các dấu hiệu như nốt sần hoặc mảng da bóng, vết loét lâu lành, vùng da dày cứng không rõ ranh giới hoặc sẹo cũ có thay đổi bất thường. Với những trường hợp đã từng mắc bệnh, việc tái khám định kỳ và theo dõi sát vùng sẹo là cần thiết để phát hiện sớm nguy cơ tái phát, từ đó can thiệp kịp thời và hiệu quả.

