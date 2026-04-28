Dành 5.870 tỷ đồng xây dựng tuyến đường kết nối Thái Nguyên với Tuyên Quang

Thanh Hiếu

TPO - Tuyến đường liên kết, kết nối tỉnh Thái Nguyên với tỉnh Tuyên Quang dài khoảng 31,5km với tổng mức đầu tư 5.870 tỷ đồng. Dự án chia thành 7 dự án thành phần, được triển khai trong giai đoạn 2026- 2030.

Chiều 28/4, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XV, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tổ chức Kỳ họp thứ Hai (kỳ họp chuyên đề) để xem xét một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Thái Nguyên đã xem xét, thông qua chủ trương đầu tư Dự án tuyến đường liên kết, kết nối tỉnh Thái Nguyên với tỉnh Tuyên Quang (đoạn từ Km11+ 500 ĐT.261 đến giáp ranh địa phận tỉnh Tuyên Quang).

Theo đó, tổng chiều dài tuyến đường khoảng 31,5km. Điểm đầu tại Km11+500 ĐT.261 tiếp nối với tuyến đường liên kết, kết nối các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Phú Thọ; điểm cuối giáp ranh địa phận tỉnh Tuyên Quang.

Các đại biểu tham dự Kỳ họp thứ Hai HĐND tỉnh Thái Nguyên

Tuyến đường đầu tư gồm 2 đoạn. Trong đó, đoạn từ Vạn Phú - Phú Thịnh chiều dài khoảng 20,7 km, bề rộng B=22,5m; đoạn từ Phú Thịnh - giáp ranh địa phận tỉnh Tuyên Quang chiều dài khoảng 10,8 km (giai đoạn 1 thiết kế với quy mô mặt cắt ngang B=12 m; giai đoạn 2 đầu tư xây dựng hoàn thiện theo quy mô cao tốc 4 làn xe).

Tổng mức đầu tư dự án khoảng 5.870 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách Trung ương là 5.080 tỷ đồng và ngân sách địa phương (790 tỷ đồng).

Dự án được triển khai trong giai đoạn 2026 - 2030.

5.870 tỷ đồng đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối tỉnh Thái Nguyên với Tuyên Quang (Ảnh minh họa)

Dự án chia thành 7 dự án thành phần. Trong đó, bao gồm 1 dự án GPMB, 1 dự án đầu tư xây dựng tuyến đường và 5 dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Thái Nguyên cũng xem xét, thông qua các nghị quyết, gồm: Nghị quyết thành lập Đoàn Giám sát về đất đai; Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ đến năm 2030; Nghị quyết Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2026 - 2030; Nghị quyết quyết định Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030; Nghị quyết bổ sung danh mục dự án phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên...

