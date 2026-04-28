Vụ 2 khách rớt sông tử vong tại Cảng du thuyền Mỹ Tho: Tàu khách hoạt động chui

TPO - Sau vụ tai nạn khiến 2 người tử vong tại cầu cảng du thuyền Mỹ Tho, cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp xác định, tàu chở khách đã hết hạn đăng kiểm, hết niên hạn sử dụng, chủ phương tiện lén lút hoạt động phục vụ khách.

Sau khi xảy ra vụ 2 du khách rơi xuống sông tử vong tại khu vực cầu cảng du thuyền Mỹ Tho chiều 18/4, cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp đã làm việc với các bên liên quan.

Ông Nguyễn Văn Tân - thuyền trưởng khách số hiệu TG 12738 thừa nhận, điều khiển tàu theo đề nghị của ông Nguyễn Văn Lộc - chủ tàu vào cảng du thuyền để đón khách.

Lực lượng chức năng tìm thi thể nạn nhân mất tích khi rớt sông tại cầu cảng.

Còn ông Nguyễn Văn Lộc (chủ tàu) cho biết, những người lên tàu là người thân, bạn bè để tổ chức sinh nhật cho ông. Đồng thời, ông Lộc thừa nhận và chịu trách nhiệm tàu đã hết hạn đăng kiểm và hết niên hạn nhưng vẫn tự ý hoạt động.



Quá trình xác minh cho thấy, tàu chở khách TG 12738 đã hết hạn đăng kiểm từ ngày 18/12/2025, hết niên hạn sử dụng từ ngày 31/12/2025, tàu cũng không đăng ký chở khách.

Tại ngày xảy ra tai nạn, tàu vào cảng đón khách nhưng không đăng ký với cảng, hoạt động ngoài giờ quy định của cảng. Trách nhiệm thuộc về thuyền trưởng và chủ tàu.

Như Tiền Phong đã đưa tin, chiều 18/4, ông Nguyễn Văn Tân (SN 2003, ngụ phường Thới Sơn, Đồng Tháp) nhận lời ông Nguyễn Văn Lộc (chủ tàu) lái tàu TG 12738 xuất phát từ bến nhà ông Lộc tại Thới Sơn (bến không có giấy phép hoạt động).



Ban đầu, trên tàu có 4 người, sau đó tới Cảng du thuyền Mỹ Tho đón thêm 8 người, chạy dọc sông Tiền ăn nhậu trên tàu.

Đến khoảng 21h30 tàu về cảng du thuyền trả khách, khi khách rời tàu bất ngờ 2 người rơi xuống sông mất tích. Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm dọc sông và phát hiện thi thể 2 nạn nhân vào ngày hôm sau trên sông Tiền.​