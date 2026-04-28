Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Vụ 2 khách rớt sông tử vong tại Cảng du thuyền Mỹ Tho: Tàu khách hoạt động chui

Chúc Trí

TPO - Sau vụ tai nạn khiến 2 người tử vong tại cầu cảng du thuyền Mỹ Tho, cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp xác định, tàu chở khách đã hết hạn đăng kiểm, hết niên hạn sử dụng, chủ phương tiện lén lút hoạt động phục vụ khách.

Sau khi xảy ra vụ 2 du khách rơi xuống sông tử vong tại khu vực cầu cảng du thuyền Mỹ Tho chiều 18/4, cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp đã làm việc với các bên liên quan.

Ông Nguyễn Văn Tân - thuyền trưởng khách số hiệu TG 12738 thừa nhận, điều khiển tàu theo đề nghị của ông Nguyễn Văn Lộc - chủ tàu vào cảng du thuyền để đón khách.

Lực lượng chức năng tìm thi thể nạn nhân mất tích khi rớt sông tại cầu cảng.

Còn ông Nguyễn Văn Lộc (chủ tàu) cho biết, những người lên tàu là người thân, bạn bè để tổ chức sinh nhật cho ông. Đồng thời, ông Lộc thừa nhận và chịu trách nhiệm tàu đã hết hạn đăng kiểm và hết niên hạn nhưng vẫn tự ý hoạt động.

Quá trình xác minh cho thấy, tàu chở khách TG 12738 đã hết hạn đăng kiểm từ ngày 18/12/2025, hết niên hạn sử dụng từ ngày 31/12/2025, tàu cũng không đăng ký chở khách.

Tại ngày xảy ra tai nạn, tàu vào cảng đón khách nhưng không đăng ký với cảng, hoạt động ngoài giờ quy định của cảng. Trách nhiệm thuộc về thuyền trưởng và chủ tàu.

Như Tiền Phong đã đưa tin, chiều 18/4, ông Nguyễn Văn Tân (SN 2003, ngụ phường Thới Sơn, Đồng Tháp) nhận lời ông Nguyễn Văn Lộc (chủ tàu) lái tàu TG 12738 xuất phát từ bến nhà ông Lộc tại Thới Sơn (bến không có giấy phép hoạt động).

Ban đầu, trên tàu có 4 người, sau đó tới Cảng du thuyền Mỹ Tho đón thêm 8 người, chạy dọc sông Tiền ăn nhậu trên tàu.

Đến khoảng 21h30 tàu về cảng du thuyền trả khách, khi khách rời tàu bất ngờ 2 người rơi xuống sông mất tích. Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm dọc sông và phát hiện thi thể 2 nạn nhân vào ngày hôm sau trên sông Tiền.

