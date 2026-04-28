Vũ khí, đạn dược của Quân đội bị loại khỏi biên chế khi nào?

TPO - Thông tư 32/2026/TT-BQP của Bộ Quốc phòng vừa ban hành đã quy định rõ việc loại khỏi biên chế đối với tài sản công trong Quân đội, trong đó có vũ khí, đạn dược trong các trường hợp cụ thể.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng vừa ban hành Thông tư số 32/2026/TT-BQP quy định loại khỏi biên chế và xử lý tài sản công trong Bộ Quốc phòng.

Có hiệu lực thi hành từ ngày 8/6/2026, Thông tư này quy định về việc loại khỏi biên chế và xử lý tài sản công theo hình thức bán, thanh lý và tiêu hủy trong Bộ Quốc phòng; quản lý, sử dụng số tiền thu được từ xử lý tài sản công; kiểm tra, báo cáo và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, cá nhân trong công tác loại khỏi biên chế và xử lý tài sản công.

Điều 6 của Thông tư quy định, tài sản công được loại khỏi biên chế khi “không còn nhu cầu sử dụng do điều chuyển ra các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp không thuộc Bộ Quốc phòng”. Trường hợp “tài sản công do Bộ Quốc phòng quản lý, sử dụng bị mất, hủy hoại” cũng thuộc diện loại khỏi biên chế.

Cán bộ, học viên Trường Sĩ quan Đặc công bảo quản vũ khí, trang bị. Ảnh: Nguyễn Minh

Tài sản công “không còn nhu cầu sử dụng cho nhiệm vụ quân sự, quốc phòng hoặc không phù hợp tiêu chuẩn, định mức mà không xử lý theo hình thức thu hồi hoặc điều chuyển” thì được loại khỏi biên chế.

Ngoài ra, tài sản công “nằm trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng không còn nhu cầu sử dụng” cũng thuộc trường hợp loại khỏi biên chế.

Đối với tài sản là nhà, công trình và tài sản khác gắn liền với đất, khi “phải phá dỡ, hủy bỏ để thực hiện dự án theo chủ trương đầu tư được người có thẩm quyền phê duyệt hoặc để giải phóng mặt bằng” thì thực hiện loại khỏi biên chế theo quy định.

Thông tư cũng quy định loại khỏi biên chế trường hợp tài sản “chưa hết hạn sử dụng nhưng bị hư hỏng mà không thể sửa chữa được hoặc sửa chữa không hiệu quả (dự kiến chi phí sửa chữa lớn hơn 30% nguyên giá hoặc tương đương với thời điểm đưa vào sử dụng)”.

Đối với tài sản có thời hạn sử dụng, khi “hết hạn sử dụng (hết thời gian sử dụng ghi trên nhãn mác hoặc theo quy định của cơ quan có thẩm quyền), tổ chức, đơn vị hoặc hết niên hạn, tần suất sử dụng theo quy định của pháp luật mà không còn được giao quản lý, sử dụng” thì thuộc diện loại khỏi biên chế.

Bên cạnh đó, tài sản công “là phần mềm thuộc một trong các trường hợp hết hạn giấy phép; không đáp ứng yêu cầu; không còn khả năng cung cấp dịch vụ; hoặc thay thế bằng phần mềm khác” cũng được loại khỏi biên chế...

Đối với tài sản là công trình quốc phòng, trường hợp “thuộc diện quy định tại khoản 1 Điều 13 Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự” thì cũng thực hiện loại khỏi biên chế theo quy định.

Ngoài ra, vũ khí, trang bị kỹ thuật, đạn dược và hóa chất độc hại “chưa hết hạn sử dụng nhưng bị hư hỏng, xuống cấp; không thể sửa chữa, phục hồi; không bảo đảm an toàn; hoặc không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng” cũng thuộc diện loại khỏi biên chế.