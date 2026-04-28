Điều động nhân sự chủ chốt Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Huế và tỉnh Quảng Trị

TPO - Nhiều cán bộ chủ chốt tại Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Huế và tỉnh Quảng Trị được Bộ Quốc phòng điều động, bổ nhiệm chức vụ.

Ngày 28/4, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP. Huế tổ chức hội nghị bàn giao chức trách Chỉ huy trưởng, Chính ủy. Nhiều cán bộ chủ chốt được Bộ Quốc phòng điều động, bổ nhiệm giữa TP. Huế và tỉnh Quảng Trị.

Tại hội nghị do Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh Quân khu 4, và Bí thư Thành ủy TP. Huế Nguyễn Đình Trung đồng chủ trì, các quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về công tác cán bộ đã được công bố.

Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh Quân khu 4, chủ trì hội nghị.

Theo đó, Đại tá Đoàn Sinh Hòa - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ CHQS TP. Huế; Đại tá Lê Hồng Việt - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị, được bổ nhiệm giữ chức Chính ủy Bộ CHQS TP. Huế.

Đại tá Phan Thắng - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS TP. Huế, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị; Đại tá Trương Viết Hải - Chính ủy Bộ CHQS TP. Huế, được bổ nhiệm giữ chức Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị.

Hội nghị đã thông qua biên bản bàn giao chức trách, nhiệm vụ. Đại tá Đoàn Sinh Hòa tiếp nhận nhiệm vụ Chỉ huy trưởng từ Đại tá Phan Thắng; Đại tá Lê Hồng Việt tiếp nhận chức trách Chính ủy từ Đại tá Trương Viết Hải.

Lãnh đạo Quân khu 4 và TP. Huế tặng hoa chúc mừng các cán bộ chủ chốt Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Huế và tỉnh Quảng Trị được Bộ Quốc phòng điều động, bổ nhiệm chức vụ.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, lãnh đạo Quân khu 4 và TP. Huế chúc mừng các cán bộ được điều động, bổ nhiệm; đồng thời đề nghị trên cương vị mới nhanh chóng tiếp cận công việc, phát huy kinh nghiệm, cùng tập thể Đảng ủy, Bộ CHQS thành phố lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương.

Trọng tâm là xây dựng lực lượng vũ trang theo hướng “tinh, gọn, mạnh”; nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu; chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Bên cạnh đó, cần quan tâm chăm lo đời sống cán bộ, chiến sĩ; thực hiện tốt chính sách quân đội và hậu phương quân đội; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc, góp phần giữ ổn định địa bàn, tạo môi trường thuận lợi để TP. Huế phát triển nhanh, bền vững.