Bà Melania Trump nổi giận

TPO - Đệ nhất phu nhân Melania Trump chỉ trích gay gắt Jimmy Kimmel sau khi nam nghệ sĩ hài lấy bà ra làm trò cười. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu đài ABC sa thải người dẫn chương trình đêm khuya “ngay lập tức”.

Trò đùa chọc giận vợ chồng Tổng thống Mỹ

Ngày 27/4 (giờ địa phương), bà Melania Trump có phản ứng về trò đùa của Jimmy Kimmel nhắm thẳng vào bà.

“Những lời lẽ đầy thù hận và bạo lực của Kimmel nhằm mục đích chia rẽ đất nước chúng ta. Phát ngôn của ông ta về gia đình chúng tôi không phải hài kịch. Lời lẽ của ông ta mang tính ăn mòn và làm trầm trọng thêm căn bệnh chính trị trong nước Mỹ”, Đệ nhất phu nhân Mỹ lên án.

Bà Melania Trump hiếm hoi phản ứng lại trò đùa nhắm vào bản thân. Ảnh: Getty Images.

Bà Melania cáo buộc ABC - thuộc sở hữu của Disney bao che cho Jimmy Kimmel. Bà kêu gọi nhà đài can thiệp và loại bỏ MC sinh năm 1967 khỏi sóng truyền hình.

“Kimmel là kẻ hèn nhát. Hắn ta trốn sau lưng ABC vì biết rằng đài truyền hình sẽ tiếp tục bao che để bảo vệ hắn. Đủ rồi! Đã đến lúc ABC phải có lập trường. Ban lãnh đạo ABC còn dung túng cho hành vi tồi tệ của Kimmel, gây tổn hại đến cộng đồng chúng ta bao nhiêu lần nữa?”, cựu người mẫu gay gắt.

Tổng thống Donald Trump cũng tỏ ra giận dữ trước phát ngôn bị đánh giá là thiếu tinh tế của Jimmy Kimmel. Ông yêu cầu Disney và đài ABC sa thải ngay lập tức người dẫn chương trình đêm khuya nổi tiếng.

“Kimmel, người hoàn toàn không hề hài hước như thể hiện qua tỷ suất người xem tệ hại của ông ta, đã đưa ra phát ngôn thực sự sốc trên chương trình của mình. Ông ta chiếu video giả về Đệ nhất phu nhân Melania và con trai chúng tôi, Barron Trump, như thể họ đang ngồi trong trường quay nghe ông ta nói - đó là điều không hề xảy ra và cũng sẽ không bao giờ xảy ra. Sau đó ông ta nói, ‘Đệ nhất phu nhân của chúng ta, Melania, đang ở đây. Hãy nhìn Melania, thật xinh đẹp. Bà Trump, bà có vẻ rạng rỡ như góa phụ sắp sinh con'. Một ngày sau đó, một kẻ điên đã cố xông vào phòng tiệc của Bữa tối Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng, mang theo súng săn, súng lục và nhiều con dao", ông Trump chỉ ra.

Người đứng đầu nước Mỹ cho biết bình thường không phản hồi bất cứ điều gì mà Kimmel nói, nhưng trò đùa mới nhất đã vượt quá giới hạn.

Theo ông Trump, không chỉ gia đình ông, mà nhiều người khác cũng phẫn nộ trước "lời kêu gọi bạo lực đáng khinh" của nam nghệ sĩ hài kỳ cựu.

Ông chủ Nhà Trắng cũng ám chỉ về mối liên hệ giữa Kimmel và kẻ ám sát bất thành khi nhấn mạnh lưu ý thủ phạm “có mặt ở đó vì lý do rõ ràng và nham hiểm".

Ông Trump lần thứ hai kêu gọi ABC sa thải Jimmy Kimmel. Ảnh: Shutterstock

Cùng ngày, thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cũng chĩa mũi nhọn vào Kimmel: "Ai tỉnh táo lại nói rằng một người vợ sẽ vui mừng trước nguy cơ chồng mình bị sát hại? Sau khi chứng kiến ​​những gì đã trải qua với đệ nhất phu nhân vào tối 25/7, tôi có thể nói với các bạn rằng bà ấy hoàn toàn không hề như vậy".

Bữa tối Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng (White House Correspondents' Dinner) là sự kiện thường niên rất đặc thù của giới báo chí - chính trị Mỹ, diễn ra tại Washington, D.C., do Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng (WHCA) tổ chức. Một trong những mục đích chính của sự kiện là tôn vinh báo chí theo dõi Nhà Trắng.

Bữa tối Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng 2026 diễn ra vào ngày 25/7, có sự tham gia của cả ông Trump và bà Melania. Đây là lần đầu cặp vợ chồng quyền lực này tham dự sự kiện này kể từ khi ông Trump đắc cử Tổng thống Mỹ lần đầu vào năm 2016. Vì lẽ đó, sự kiện nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận xứ cờ hoa cả trước khi diễn ra.

Trong chương trình Jimmy Kimmel Live! vào ngày 23/4, Kimmel đã lấy tin tức này làm chủ đề châm biếm.

Ngoài những lời mà ông Trump nêu ra ở trên, người dẫn chương trình gạo cội cũng chế giễu cuộc hôn nhân 22 năm của vợ chồng tổng thống bằng cách giả vờ giới thiệu: “À nhân tiện, Melania, đây là Donald. Donald, đây là Melania".

Jimmy Kimmel châm chọc bà Melania là "góa phụ sắp sinh con". Ảnh: ABC

Jimmy Kimmel phân bua

ABC chưa đưa ra phản hồi trước lời chất vấn của vợ chồng ông Trump. Tuy nhiên, Kimmel đã đưa ra lời giải thích trong chương trình của mình vào tối 27/4.

Ông giải thích màn châm biếm của mình chỉ mô phỏng lại cách những diễn viên hài khác thường làm trong bữa tiệc tối dành cho các phóng viên Nhà Trắng.

Ông lặp lại nguyên văn câu đùa bị lên án và khẳng định đó chỉ là trò chơi khăm vô hại, không hề dính dáng gì đến vụ ám sát.

“Không có phản ứng lớn nào với chuyện đó cho đến sáng nay, khi tôi lại phải đối mặt với cơn bão chỉ trích dữ dội trên Twitter và những lời kêu gọi sa thải tôi từ đệ nhất phu nhân”, Kimmel nói.

Ông khẳng định câu đùa chỉ nhắm vào sự chênh lệch tuổi tác giữa bà Melania và chồng, cũng như “vẻ vui mừng mà chúng ta thấy trên khuôn mặt bà ấy” mỗi khi ở cạnh Donald Trump.

Đây không phải lần đầu Kimmel bị chỉ trích vì phát ngôn thiếu nhạy cảm. Vào tháng 9/2025, Kimmel bị ngừng phát sóng vài ngày sau những bình luận về vụ ám sát Charlie Kirk, nhà hoạt động ủng hộ phong trào MAGA của ông Trump. Ông châm chọc tay súng sát hại Charlie Kirk cũng là người ủng hộ MAGA, khiến dư luận phẫn nộ.

Việc chương trình Jimmy Kimmel Live! chỉ bị đình chỉ trong một tuần khiến Disney đối mặt với làn sóng tẩy chay diện rộng.

Kimmel không xin lỗi khi trở lại sóng ngày 23/9/2025, chỉ nói: “Tôi chưa bao giờ có ý định xem nhẹ việc một người trẻ bị sát hại. Tôi không nghĩ có điều gì hài hước trong chuyện đó”.

Tổng thống Trump đã nổi giận với quyết định của ABC: “Tôi không thể tin ABC Fake News lại cho Jimmy Kimmel trở lại công việc của mình. Nhà Trắng đã được ABC thông báo rằng chương trình của ông ta đã bị hủy. Hẳn đã có chuyện gì đó xảy ra từ lúc đó đến nay, bởi khán giả của ông ta đã biến mất, và ‘tài năng’ của ông ta thì chưa bao giờ tồn tại”.

Kimmel không có ý định xin lỗi bà Melania, còn ám chỉ đệ nhất phu nhân đang quan trọng hóa vấn đề.

Liên quan đến vụ ám sát bất thành ngày 25/4, bà Melania Trump ngồi giữa chồng và bà Leavitt khi tiếng súng vang lên. Video ghi lại khoảnh khắc đó cho thấy đệ nhất phu nhân rõ ràng bị sốc trước âm thanh đó. Bà được thấy bò xuống sàn trước khi được các mật vụ hộ tống đến nơi an toàn cùng chồng mình.

Chưa đầy hai giờ sau, bà Melania xuất hiện cùng chồng và các quan chức khác trong phòng họp báo Nhà Trắng, với biểu cảm như sắp bật khóc khi ông Trump nhắc đến các vụ ám sát trước đó nhằm vào ông.

Nghi phạm Cole Allen (31 tuổi) bị bắt giữ và truy tố với các cáo buộc âm mưu ám sát tổng thống, vận chuyển vũ khí qua các bang để thực hiện trọng tội và nổ súng.