Bộ Chính trị thống nhất tăng lương cơ sở lên 2,53 triệu đồng từ 1/7

TPO - "Đảng ủy Chính phủ đã báo cáo và được Bộ Chính trị thống nhất điều chỉnh tăng mức lương cơ sở từ 2.340.000 đồng lên 2.530.000 đồng từ ngày 1/7”, Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội (Bộ Nội vụ) thông tin.

Chiều 28/4, tại họp báo Bộ Nội vụ, báo chí viện dẫn, khi thảo luận tại nghị trường, đại biểu Quốc hội đã đề xuất tăng lương cơ sở từ 2,67 triệu đồng - 2,7 triệu đồng/tháng.

Tuy nhiên, dự thảo nghị định liên quan tăng lương cơ sở đang lấy ý kiến, Bộ Nội vụ đưa ra một phương án đề xuất tăng 8%, từ 2,34 triệu đồng lên 2,53 triệu đồng/tháng, dự kiến từ 1/7/2026. Phóng viên đề nghị Bộ Nội vụ thông tin cụ thể hơn về cơ sở đưa ra đề xuất này.

Lãnh đạo Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội trao đổi với phóng viên.

Trả lời câu hỏi, ông Nguyễn Duy Cường - Phó Cục trưởng Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội (Bộ Nội vụ), cho hay, Bộ Nội vụ đã phối hợp với các bộ, ngành xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ, quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Trong đó, dự kiến từ ngày 1/7, mức lương cơ sở được điều chỉnh tăng từ 2.340.000 đồng/tháng lên 2.530.000 đồng/tháng (tương đương 8%).

"Đảng ủy Chính phủ đã báo cáo và được Bộ Chính trị thống nhất điều chỉnh tăng mức lương cơ sở từ 2.340.000 đồng lên 2.530.000 đồng từ ngày 1/7", ông Nguyễn Duy Cường chia sẻ.

Đại diện Bộ Nội vụ nói thêm, ngày 24/4, Bộ Tư pháp đã tổ chức họp thẩm định đối với dự thảo Nghị định này.

Trên cơ sở kết luận thẩm định, Bộ Nội vụ sẽ hoàn thiện dự thảo, báo cáo Chính phủ xem xét, ban hành theo đúng trình tự, thủ tục, bảo đảm thời điểm có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.

Cũng liên quan đến vấn đề tiền lương, thông tin trước đó, Bộ Nội vụ khẳng định trong thời gian tới sẽ tiếp tục triển khai các nội dung cải cách chính sách tiền lương theo các kết luận của Bộ Chính trị.

Cùng với đó, sẽ hoàn thiện báo cáo sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 27 về cải cách chính sách tiền lương và Nghị quyết số 28 của Trung ương về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Theo đó, ngành Nội vụ sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng, đề xuất các phương án cụ thể về thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo lộ trình; triển khai nội dung tuyên truyền về lĩnh vực lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội và quan hệ lao động...