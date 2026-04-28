Súng MP7 bất ngờ gây bão khi xuất hiện trong tay đặc vụ mặc vest lịch lãm

TPO - Một đặc vụ Mỹ bình tĩnh đến lạnh lùng đã rút khẩu MP7 từ chiếc ba lô kín đáo sau khi một tay súng tìm cách xông vào buổi tiệc tối của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng có sự hiện diện của Tổng thống Donald Trump.

Trong khi hàng loạt nhân viên thực thi pháp luật lập tức hành động sau khi tay súng tìm cách xông vào phòng tiệc nơi Tổng thống Trump cùng nhiều quan chức đang tham dự sự kiện thường niên Dạ tiệc Phóng viên Nhà Trắng tối thứ Bảy 25/4, một đặc vụ mặc thường phục, ăn vận chỉnh tề và giữ được sự điềm tĩnh dưới áp lực đã gây sốt mạng xã hội khi bất ngờ rút ra một khẩu Heckler & Koch MP7.

Không bán MP7 cho dân chúng

MP7 là một loại vũ khí phòng vệ cá nhân (PDW) cao cấp, vốn có sức hút nhất định trong văn hóa đại chúng khi được đội đặc nhiệm Hải quân Mỹ SEAL Team Six sử dụng và xuất hiện trong vô số trò chơi điện tử.

Khác với nhiều loại vũ khí cùng loại, MP7 hiện không được bán cho thị trường dân sự dưới bất kỳ cấu hình nào. Dù vậy, các meme lan truyền nhanh chóng đã biến đặc vụ vô danh với gương mặt lạnh tanh cùng khẩu súng mang dáng vẻ “tương lai” này thành hiện tượng mạng.

Hiện vẫn chưa rõ người này thuộc cơ quan nào, với các khả năng được nhắc tới gồm Mật vụ Mỹ, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), và Cảnh sát Quốc hội Mỹ. Trong đó, khả năng cuối cùng được đánh giá cao hơn, bởi lực lượng này đã trang bị MP7 cho đơn vị bảo vệ yếu nhân sau một vụ xả súng mang động cơ chính trị gần một thập kỷ trước.

Hình ảnh đặc vụ cầm súng MP7 sau vụ xả súng tại bữa tiệc tối của các phóng viên Nhà Trắng ngày 25/4/2026. Ảnh: Getty Images.

Tay súng Cole Tomas Allen đã bị khống chế và bắt giữ tại khách sạn Washington Hilton hôm thứ Bảy, sau khi bị cáo buộc cố gắng nổ súng để vượt qua an ninh tiến vào buổi tiệc. Allen mang theo súng lục cỡ .38, súng săn cỡ 12 và dao.

Một đặc vụ Mật vụ bị trúng đạn, nhưng viên đạn bị áo giáp và điện thoại chặn lại. Allen, cư dân bang California, trước đó đã gửi tin nhắn cho gia đình nói rõ ý định nhắm vào các thành viên chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Hai khẩu súng của kẻ tấn công Cole Tomas Allen. Nguồn: TWZ.

Tổng thống Trump, Đệ nhất phu nhân Melania Trump, Phó Tổng thống J. D. Vance, cùng nhiều quan chức cấp cao đã có mặt tại sự kiện. Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson và các nghị sĩ khác cũng tham dự. Sau sự cố, họ được đưa tới khu vực an toàn trước khi rời địa điểm.

Chính trong phản ứng ban đầu đó, đặc vụ mặc thường phục đã xuất hiện với khẩu MP7. Một nhiếp ảnh gia đã ghi lại khoảnh khắc người này rút súng từ chiếc ba lô dường như là dòng EXP của Crye Precision. Khẩu MP7 được trang bị kính ngắm chấm đỏ Aimpoint T2 gắn trên bệ nâng Unity, cùng module laser và đèn Surefire XVL2-IRC phía trước. Nó cũng có tay cầm trước dạng gập.

Đặc vụ Mỹ cầm súng MP7 trong vụ nổ súng tại Dạ tiệc Phóng viên Nhà Trắng. Ảnh: Getty Images.

Khả năng xuyên giáp tốt, độ giật thấp

Từ khi được hãng Heckler & Koch (Đức) giới thiệu năm 2001, MP7 được thiết kế để dễ dàng mang theo một cách kín đáo, đặc biệt phù hợp với nhiệm vụ bảo vệ yếu nhân (VIP). Ở cấu hình tiêu chuẩn (báng gập), súng dài khoảng 42 cm và nặng chưa đến 2 kg khi chưa lắp phụ kiện.

Súng MP7A2 kèm các phụ kiện, bao gồm đèn chiếu sáng gắn trên súng, dây đeo súng và kính ngắm Aimpoint Micro T2. Ảnh: Wikipedia.

Đạn 4.6x30mm của MP7 được thiết kế để có độ giật thấp, khả năng xuyên giáp tốt và tầm bắn hiệu quả trong một nền tảng cực kỳ nhỏ gọn. Loại súng này thường được so sánh với FN P90, vốn dùng đạn 5.7x28mm.

Cả hai đều có kích thước tương đương súng tiểu liên nhưng có khả năng xuyên giáp mà đạn súng ngắn không thể đạt được. Sự phổ biến của áo giáp cá nhân trong dân sự là một trong những lý do khiến các lực lượng chuyển sang sử dụng PDW như MP7 hoặc P90.

Tốc độ bắn khoảng 950 viên/phút cùng độ giật thấp giúp MP7 duy trì độ chính xác cao, ngay cả khi rút súng nhanh trong tình huống căng thẳng.

Dù không phổ biến rộng rãi, MP7 đã trở thành biểu tượng trong văn hóa đại chúng, phần lớn nhờ việc được SEAL Team 6 sử dụng. Đây là đơn vị từng thực hiện chiến dịch tiêu diệt trùm khủng bố Osama bin Laden năm 2011.

So sánh thiết kế và tính năng của hai phiên bản súng MP7. Video: Forgotten Weapons.

Màu sắc phim hành động

Sự điềm tĩnh mang màu sắc phim hành động cùng bộ vest chỉn chu đã làm tăng thêm độ ngầu cho đặc vụ này, khi kết hợp với khẩu MP7 đầy ấn tượng.

Hình ảnh này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thậm chí được so sánh với bức ảnh nổi tiếng năm 1981 khi đặc vụ Robert Wanko rút súng Uzi từ một chiếc cặp trong vụ ám sát hụt Tổng thống Ronald Reagan.

Ảnh chế đặc vụ Mỹ cầm súng MP7 trong vụ nổ súng tại Dạ tiệc Phóng viên Nhà Trắng. Ảnh: TWZ.

Hiện vẫn chưa xác định chính xác cơ quan của đặc vụ này, nhưng Cảnh sát Quốc hội Mỹ là ứng viên hợp lý, do họ đã triển khai MP7 cho đơn vị bảo vệ yếu nhân (DPD), đặc biệt sau vụ nổ súng năm 2017 nhằm vào các nghị sĩ Đảng Cộng hòa.

Dù phản ứng an ninh nhìn chung được đánh giá là hiệu quả, vụ việc tiếp tục đặt ra câu hỏi về quy trình bảo vệ tại các sự kiện công cộng có sự tham gia của Tổng thống Trump - người từng nhiều lần là mục tiêu ám sát, bao gồm vụ bị thương tại bang Pennsylvania năm 2024.

Cận cảnh khẩu MP7. Ảnh: Getty Images.

Vụ tấn công lần này có thể sẽ dẫn tới các cuộc rà soát mới về chiến thuật và quy trình của Mật vụ và các lực lượng liên quan, thậm chí có thể ảnh hưởng đến việc lựa chọn vũ khí trong tương lai.

Dù kết luận ra sao, hình ảnh đặc vụ mặc vest, gương mặt lạnh lùng, tay cầm MP7 đã trở thành biểu tượng nổi bật nhất của sự kiện tại Washington Hilton cuối tuần qua.