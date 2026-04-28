Chủ tịch Quốc hội: Tập trung nâng cao năng suất lao động và tăng trưởng hai con số

TPO - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý tổ chức Công đoàn cần tập trung cho mục tiêu nâng cao năng suất lao động và tăng trưởng hai con số; đổi mới sáng tạo, thực hành tiết kiệm, đổi mới tác phong làm việc, ứng dụng mạnh mẽ khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo.

Đổi mới tác phong làm việc

Sáng 28/4, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2026), tuyên dương chủ tịch công đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu trong công tác đối thoại và thương lượng tập thể năm 2026.

Cùng dự buổi lễ có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Lễ kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, Công đoàn Việt Nam đã khẳng định rõ nét vai trò là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân, là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên, người lao động, hoạt động ngày càng thiết thực, hiệu quả, có chiều sâu và đi vào thực chất; tổ chức nhiều phong trào rất ý nghĩa, bảo đảm ngày càng tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân lao động.

Đặc biệt, tổ chức Công đoàn chủ động, tích cực đề xuất và tham gia xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động; chú trọng hoạt động đối thoại và thương lượng tập thể; mỗi năm, hàng vạn cuộc đối thoại được tổ chức, kịp thời giải quyết hàng nghìn ý kiến, kiến nghị của đoàn viên, người lao động; nhiều thỏa ước lao động tập thể được ký kết, góp phần cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao thu nhập và phúc lợi cho đoàn viên, người lao động.

Trong bối cảnh mới, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các cấp công đoàn phải đổi mới mạnh mẽ, không thể đứng ngoài cuộc cách mạng số. Chủ tịch Quốc hội lưu ý tổ chức Công đoàn cần tập trung cho mục tiêu nâng cao năng suất lao động và tăng trưởng hai con số; đổi mới sáng tạo, thực hành tiết kiệm, đổi mới tác phong làm việc, ứng dụng mạnh mẽ khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tuyên dương 101 chủ tịch công đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu trong đối thoại, thương lượng tập thể.

Hướng tới Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu cần chuẩn bị chu đáo, đánh giá toàn diện các thành tựu và thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế của giai đoạn 2023 - 2026. Công tác đổi mới phương thức hoạt động phải gắn chặt với việc phòng chống tham nhũng, lãng phí và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch.

Học tập, làm chủ khoa học công nghệ

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam chia sẻ, ngày Quốc tế Lao động được tổ chức gắn với hoạt động “Tháng Công nhân”, trở thành đợt cao điểm chăm lo đời sống công nhân lao động, khơi dậy tinh thần đoàn kết, thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ; tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, nâng cao trách nhiệm của chính quyền trong xây dựng giai cấp công nhân, đóng góp vào sự phát triển của đất nước.

Theo ông Tuấn, thời gian qua, tổ chức Công đoàn, nhất là những cán bộ công đoàn ở cơ sở đang triển khai nhiều giải pháp bảo vệ quyền lợi người lao động thiết thực, hiệu quả, trong đó hoạt động đối thoại và thương lượng tập thể được đề cao, là hoạt động chủ yếu của công đoàn trong các doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm.

Biểu dương 101 chủ tịch công đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu được tuyên dương trong dịp này, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn khẳng định đây là những tấm gương trách nhiệm, bản lĩnh. Ông mong muốn các cán bộ công đoàn sẽ tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, lan tỏa mạnh mẽ mô hình hay, cách làm sáng tạo đến đồng nghiệp để công tác đối thoại, thương lượng tập thể trở nên thực chất, hiệu quả, mang lại ngày càng nhiều quyền lợi, phúc lợi cho đoàn viên, người lao động.

Nhân dịp này, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn kêu gọi mỗi cán bộ, công nhân lao động phát huy truyền thống vẻ vang, chủ động học tập, làm chủ khoa học - công nghệ để bứt phá năng suất lao động. Đặc biệt, cán bộ công đoàn cơ sở phải thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền lợi thông qua đối thoại và thương lượng tập thể, thực sự là chỗ dựa tin cậy để đoàn viên thi đua cống hiến, đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới.