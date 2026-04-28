25 ca nghi ngộ độc ở trường tiểu học tại TP.HCM, có trẻ phải thở máy

TPO - Vụ 25 học sinh và bảo mẫu nghi bị ngộ độc thực phẩm vừa xảy ra tại một trường tiểu học ở TP.HCM, trong đó có một ca diễn tiến nặng phải thở máy. Cơ quan chức năng cảnh báo thời tiết nắng nóng khiến nguy cơ ngộ độc tăng cao.

Ngày 28/4, Sở Y tế TP.HCM cho biết, theo báo cáo nhanh từ các cơ sở y tế, trong khoảng thời gian từ ngày 25/4 đến trưa 27/4, nhiều bệnh viện trên địa bàn đã tiếp nhận các trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm liên quan đến Trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm, phường Tân Thuận.

Tổng cộng, có 25 trường hợp xuất hiện các triệu chứng rối loạn tiêu hóa điển hình như đau bụng, tiêu chảy, nôn ói, một số trường hợp kèm sốt. Trong đó, 23 ca là học sinh và 2 ca là người lớn (bảo mẫu). Các bệnh nhân được tiếp nhận tại nhiều cơ sở y tế, như: Bệnh viện Nguyễn Thị Thập điều trị 13 học sinh, Bệnh viện Nhi đồng 2 tiếp nhận 9 học sinh, Bệnh viện Khánh Hội: 1 học sinh và Bệnh viện Nhân dân Gia Định điều trị 2 bảo mẫu.

Nhân viên y tế khám sức khỏe cho học sinh tại trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm (ảnh: HCM-EDU)

Đáng chú ý, một bệnh nhi nhập viện tại Bệnh viện Nhi đồng 2 trong tình trạng nặng với biểu hiện sốt cao, mất nước nghiêm trọng dẫn đến sốc, kèm co giật. Đây là biến chứng nguy hiểm, có thể đe dọa tính mạng nếu không được xử trí kịp thời. Bệnh nhi đã được các bác sĩ điều trị tích cực với các biện pháp chống sốc, sử dụng vận mạch liều cao và hỗ trợ thở máy. Sau một ngày điều trị, tình trạng bệnh nhi cải thiện rõ rệt. Trẻ tỉnh táo, giảm sốt, ngưng vận mạch và cai máy thở.

Theo Sở Y tế TP.HCM, hiện hầu hết các bệnh nhân có tình trạng lâm sàng ổn định, được theo dõi và điều trị nội trú, với 23/25 trường hợp vẫn đang nằm viện.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Sở Y tế đã chỉ đạo toàn bộ các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn rà soát công tác tiếp nhận, sẵn sàng thu dung, phân loại và điều trị các ca bệnh có yếu tố dịch tễ liên quan. Trong trường hợp xuất hiện ca bệnh nặng, các đơn vị tổ chức hội chẩn hoặc chuyển tuyến kịp thời.

Bên cạnh đó, ngành y tế TP.HCM khuyến cáo người dân không tự ý sử dụng thuốc cầm tiêu chảy hoặc kháng sinh khi chưa có chỉ định, bởi việc này có thể làm che lấp triệu chứng hoặc khiến tình trạng bệnh nặng hơn.

Khi xuất hiện các dấu hiệu như nôn ói, tiêu chảy kéo dài, người bệnh cần đến cơ sở y tế để được thăm khám. Việc bù nước và điện giải đúng cách được xác định là yếu tố then chốt giúp bệnh nhân phục hồi nhanh.

Sáng 28/4, trao đổi với phóng viên, lãnh đạo UBND phường Tân Thuận cho biết Sở An toàn Thực phẩm TP.HCM đã tiến hành lấy mẫu thực phẩm tại trường để kiểm nghiệm. Các cơ quan chức năng đang phối hợp khẩn trương để xác định nguyên nhân vụ việc.

Sự cố tại Trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm không phải là trường hợp đơn lẻ. Từ đầu năm 2026 đến nay, TP.HCM liên tiếp ghi nhận các vụ ngộ độc thực phẩm tập thể trong môi trường học đường với quy mô lớn. Điển hình là ngày 7/4/2026, tại Trường Tiểu học Bình Quới Tây (quận Bình Thạnh), hơn 260 học sinh có biểu hiện đau bụng, nôn ói sau bữa ăn bán trú, trong đó khoảng 190 trường hợp phải nhập viện.

Kết quả điều tra của cơ quan chức năng xác định nguyên nhân do nhiễm vi khuẩn Salmonella và tình trạng nhiễm chéo trong quá trình chế biến thực phẩm.