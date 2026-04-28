Truy tìm nghi can trong vụ người phụ nữ tử vong tại nhà riêng

TPO - Sau khi phát hiện người phụ nữ tử vong tại nhà riêng với nhiều vết thương, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định truy tìm người liên quan đến vụ án.

Ngày 28/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đã ra quyết định truy tìm đối tượng Hà Huy Thập (SN 1974, trú tại xã Sơn Tiến) để phục vụ công tác điều tra vụ án mạng xảy ra trên địa bàn.

Theo đó, tại Quyết định truy tìm số 2310/QĐ-CSHS ngày 27/4/2026, Hà Huy Thập được xác định là người có liên quan đến vụ án, hiện không rõ đang ở đâu.

Trước đó, vào khoảng 19h ngày 27/4, người dân sống gần nhà bà Nguyễn Thị Thu H. (SN 1980, trú xã Sơn Tiến) bất ngờ nghe thấy tiếng la hét phát ra từ bên trong nhà. Khi kiểm tra, mọi người phát hiện nạn nhân đã tử vong với nhiều vết thương.

Hà Huy Thập là nghi can liên quan vụ người phụ nữ tử vong ở Sơn Tiến.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an xã Sơn Tiến phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Tĩnh nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường, khám nghiệm và triển khai các biện pháp điều tra.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định Hà Huy Thập là người có liên quan đến vụ việc nên đã tổ chức truy tìm để phục vụ điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án.

Khu vực nơi xảy ra vụ án mạng.

Được biết, nạn nhân đã ly hôn, đang sinh sống cùng mẹ đẻ; con của nạn nhân hiện đang du học ở nước ngoài.

Cơ quan công an đề nghị người dân nếu có thông tin liên quan đến đối tượng Hà Huy Thập, cần nhanh chóng cung cấp cho cơ quan chức năng để phục vụ công tác điều tra.