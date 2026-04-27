Thế giới

Iran đề xuất lộ trình đàm phán ba giai đoạn với Mỹ

Quỳnh Như

TPO - Iran đã chuyển tới các bên trung gian kế hoạch đàm phán ba giai đoạn, ưu tiên ngừng xung đột và an ninh khu vực trước khi bàn đến hạt nhân, Al Mayadeen đưa tin.

Theo đài truyền hình Al Mayadeen, phía Iran yêu cầu giai đoạn đàm phán đầu tiên tập trung vào việc chấm dứt chiến tranh và đạt được sự đảm bảo các hoạt động quân sự nhằm vào Iran và Li-băng sẽ không tái diễn.

Theo điều kiện của Tehran, "không có vấn đề nào khác sẽ được thảo luận ở giai đoạn này". Việc nhấn mạnh vào các đảm bảo cho Li-băng cho thấy Tehran coi bất kỳ giải pháp nào cũng nhất thiết phải gắn liền với bức tranh khu vực rộng lớn hơn.

Nếu giai đoạn một đạt được thỏa thuận, giai đoạn thứ hai sẽ bao gồm các cuộc thảo luận, phối hợp với phía Oman, về việc quản lý eo biển Hormuz sau khi chiến tranh kết thúc. Đây là nội dung mang ý nghĩa kinh tế quan trọng, do tuyến hàng hải này có vai trò then chốt đối với nguồn cung năng lượng toàn cầu và luôn được thị trường dầu mỏ theo dõi sát.

Theo đề xuất của Iran, giai đoạn thứ ba sẽ tập trung vào chương trình hạt nhân của Tehran. Kênh truyền hình này lưu ý, Iran "từ chối thảo luận vấn đề này cho đến khi đạt được thỏa thuận về hai giai đoạn đầu tiên".

Cách tiếp cận theo trình tự này tạo ra thách thức đáng kể cho Washington, khi Mỹ có thể phải chấp nhận các điều kiện về ngừng bắn và đảm bảo an ninh ngay từ đầu trước khi tiếp cận vấn đề hạt nhân. Sự "lệch pha" về ưu tiên này nhiều khả năng sẽ trở thành điểm nghẽn trong các cuộc thương lượng sắp tới.

Ngoài ra, việc đẩy vấn đề hạt nhân xuống cuối lộ trình cũng đồng nghĩa tiến trình đạt được thỏa thuận toàn diện có thể kéo dài, khiến triển vọng dỡ bỏ trừng phạt và ổn định thị trường năng lượng tiếp tục bị trì hoãn. Trong ngắn hạn, rủi ro gián đoạn nguồn cung dầu vẫn hiện hữu, đặc biệt nếu các bên không đạt được đồng thuận ngay từ giai đoạn đầu.

Trước đó, ngày 11/4, các bên đã tiến hành nhiều vòng tiếp xúc tại Islamabad (Pakistan) nhưng chưa đạt được đột phá do khác biệt lập trường. Đến ngày 13/4, Mỹ triển khai phong tỏa hải quân đối với Iran, làm gia tăng căng thẳng và khiến triển vọng nối lại đàm phán càng trở nên khó đoán khăn.

Hiện phía Mỹ và Iran vẫn chưa bình luận về thông tin này.

Al Mayadeen
#Iran #Mỹ #đàm phán #khu vực #hạt nhân #năng lượng #eo biển Hormuz #thoả thuận ngừng bắn

