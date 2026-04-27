Thế giới

Ngoại trưởng Iran: Chuyến đi Nga là cơ hội tốt để thảo luận diễn biến xung đột

Quỳnh Như

TPO - Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tin rằng chuyến thăm Nga là "cơ hội tốt" để trao đổi với Tổng thống Vladimir Putin và giới chức Điện Kremlin về diễn biến xung đột, trong bối cảnh Tehran tăng cường tham vấn ngoại giao với các đối tác chủ chốt.

Ngoại trưởng Abbas Araghchi cho biết chuyến đi tới St. Petersburg, nơi ông dự kiến ​​gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin, là một cơ hội tốt để Iran tham vấn với Nga về những diễn biến liên quan đến cuộc xung đột hiện nay.

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn qua video do hãng thông tấn nhà nước IRNA công bố ngay sau khi đặt chân tới Nga hôm thứ Hai (27/4), ông Araghchi nhấn mạnh Iran và Nga thường xuyên duy trì các cuộc tiếp xúc cấp cao nhằm thảo luận những vấn đề khu vực, quốc tế cũng như quan hệ song phương.

"Chúng tôi luôn tổ chức các cuộc gặp với Nga để thảo luận về những vấn đề rộng lớn, đặc biệt là các vấn đề khu vực và quốc tế, và tất nhiên nhiều vấn đề trong quan hệ song phương của chúng tôi cũng luôn được nêu ra", ông Araghchi nói.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã đến St. Petersburg, Nga, trước cuộc gặp dự kiến ​​với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào thứ Hai (27/4).

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Ngoại trưởng Iran Araghchi dự kiến hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Đại sứ Iran tại Liên bang Nga Kazem Jalali cho biết, hai bên sẽ tập trung vào việc "phối hợp các hoạt động tương tác và thúc đẩy chương trình chung ở cấp khu vực và quốc tế".

Ngoài ra, Ngoại trưởng Iran cũng dự kiến gặp người đồng cấp Nga Sergey Lavrov để trao đổi về các vấn đề song phương và tình hình khu vực.

Nga được xem là đối tác quan trọng của Iran. Trước đó, Moscow từng đề xuất tiếp nhận uranium làm giàu của Iran để lưu trữ hoặc tái chế, song đề xuất này được cho là đã bị Tổng thống Mỹ Donald Trump từ chối.

Ngoài vấn đề uranium, Iran và Nga đã ký một hiệp ước hợp tác kéo dài 20 năm vào tháng 1/2025, nhằm tăng cường quan hệ kinh tế, quân sự và chính trị. Thỏa thuận được Tehran và Moscow ký kết không bao gồm một hiệp ước phòng thủ chung.

Chuyến thăm Nga là điểm dừng chân mới nhất trong loạt hoạt động ngoại giao của ông Araghchi. Trước đó, ông đã tới Pakistan và Oman để trao đổi với các bên trung gian về khả năng nối lại đàm phán giữa Iran và Mỹ.

Tại Pakistan, hai bên đã thảo luận về các điều kiện để nối lại đàm phán giữa Iran và Mỹ. Trong khi tại Oman, ông Araghchi cho biết đã thảo luận về những lợi ích chung giữa hai bên tại eo biển Hormuz.

Quỳnh Như
CNN
#Iran #Nga #ngoại giao #xung đột #hợp tác #tham vấn #căng thẳng Trung Đông

