Tổng thống Mỹ Trump kể khoảnh khắc hỗn loạn vụ nổ súng, tiết lộ phản ứng của phu nhân Melania

TPO - Trong cuộc phỏng vấn với đài CBS trên chương trình “60 Minutes”, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hé lộ phản ứng của phu nhân Melania Trump khi trải qua vụ nổ súng tại bữa tiệc báo chí ở khách sạn Washington Hilton.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và phu nhân Melania Trump tại sự kiện. (Ảnh: Reuters)

Tối 25/4, một người đàn ông đã nổ súng tại khách sạn nơi diễn ra bữa tiệc của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng, khiến Tổng thống Mỹ Donald Trump, phu nhân Melania Trump và các thành viên Nội các phải nhanh chóng rời khỏi hội trường trước khi nghi phạm bị khống chế.

Bình luận về vụ việc trong cuộc phỏng vấn với đài CBS, Tổng thống Trump cho biết bầu không khí bắt đầu thay đổi khi nghệ sĩ Oz Pearlman đang cố gắng đoán tên đứa con chưa sinh của phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt, thì một âm thanh lớn vang lên. Ông Trump và phu nhân bắt đầu nhận ra rằng tình hình nghiêm trọng hơn họ nghĩ ban đầu. Nhưng ông đã phần nào làm chậm lại phản ứng của các đặc vụ.

“Những gì đã xảy ra là một phần lỗi của tôi. Tôi muốn xem chuyện gì đang xảy ra”, ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ cho biết, ông không cảm thấy lo lắng khi tiếng súng vang lên. “Tôi hiểu cuộc sống. Chúng ta sống trong một thế giới điên rồ”, ông nói.

Ông Trump cũng tiết lộ, đệ nhất phu nhân đã “xử lý rất tốt trong tình huống này”.

Trước đó, bà Melania Trump không có mặt trong hai vụ ám sát nhằm vào ông năm 2024, một ở Butler (Pennsylvania), và một ở West Palm Beach (Florida).

“Tôi đã trải qua chuyện này vài lần rồi. Còn bà ấy thì chưa. Nhưng vợ tôi đã rất mạnh mẽ, thông minh”, ông Trump nói.

Tổng thống khen ngợi các đặc vụ vì đã hành động nhanh chóng để bắt giữ tay súng, bất chấp tốc độ của hắn. “Khi xem lại đoạn video, bạn chỉ thấy hắn chạy sượt qua,” ông Trump nói. “Nhưng điều đáng kinh ngạc là ngay khi các đặc vụ nhìn thấy điều đó, bạn có thể thấy họ lập tức rút súng. Họ rất chuyên nghiệp, nhắm bắn và sau đó lập tức khống chế hắn”.

Tổng thống gợi ý lên lịch tổ chức lại bữa tiệc khác trong vòng 30 ngày, nhưng tăng cường an ninh. “Tôi hy vọng chúng ta sẽ tổ chức lại bữa tiệc” ông nói. “Chúng ta nên lên lịch trong vòng 30 ngày, và họ sẽ có an ninh vòng ngoài lớn hơn”.