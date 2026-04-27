Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trên cầu trong đêm

Ngọc Tú

TPO - Trong đêm, một người dân ở xã Hạnh Lâm (Nghệ An) bất ngờ phát hiện cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi trên cầu cùng ít đồ dùng quần áo và 600.000 đồng tiền mặt.

Ngày 27/4, UBND xã Hạnh Lâm (tỉnh Nghệ An) cho biết, xã này đã phát đi thông báo tìm người thân cho một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trên địa bàn.

Cháu bé bị bỏ rơi mới sinh khoảng 10 ngày tuổi.

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 22h ngày 25/4, ông Nguyễn Quang Giang (trú xóm Đức Thành, xã Hạnh Lâm, tỉnh Nghệ An) phát hiện một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi tại khu vực cầu C3 cách nhà khoảng 50m. Sự việc lập tức được ông Giang trình báo lên chính quyền địa phương.

Qua kiểm tra, bé trai nặng khoảng 4kg, mới sinh khoảng 10 ngày tuổi. Thời điểm được phát hiện, cháu được đặt trong chiếc giỏ nhựa màu xanh, kèm chăn gối, một bức thư và 600.000 đồng tiền mặt.

Thời điểm phát hiện, cháu bé bị bỏ rơi cùng ít đồ dùng và 600.000 đồng tiền mặt.

Sau khi tiếp nhận thông tin, cán bộ xã Hạnh Lâm đã xuống xác minh, lập biên bản đồng thời kiểm tra sức khỏe cho cháu bé. Hiện cháu bé đang được gia đình ông Giang tạm thời chăm sóc, nuôi dưỡng trong khi chờ chính quyền xác định thân nhân.

Cháu bé hiện được giao cho ông Nguyễn Quang Giang chăm sóc.

UBND xã Hạnh Lâm thông báo ai là cha mẹ đẻ của cháu bé thì đến làm thủ tục nhận con theo quy định. Sau ngày 7/5, nếu không có người đến nhận, chính quyền địa phương sẽ đăng ký khai sinh và thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật.

#Nghệ An #Bé sơ sinh #Bé sơ sinh bị bỏ rơi #Công an #Bé 10 ngày tuổi bị bỏ rơi #Bé trai sơ sinh

