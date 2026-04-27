Nông dân bất lực nhìn ngao chết trắng bãi

TPO - Những ngày gần đây, tại khu vực bãi nuôi ngao thôn Mai Lâm, xã Mai Phụ (Hà Tĩnh) ghi nhận tình trạng ngao chết hàng loạt, nổi trắng mặt bãi.
Khi thuỷ triều rút, từng dải bãi nuôi vốn là nguồn sinh kế chính của người dân đã bị bao phủ bởi lớp vỏ ngao trắng xóa. Ngao chết dày đặc, phần thịt bên trong đã phân hủy, bốc mùi, chỉ còn lại lớp vỏ lẫn bùn cát.
Một số vị trí dưới tác động của thủy triều, vỏ ngao bị dồn lại thành từng dải kéo dài, tạo nên những mảng trắng xóa trải khắp bãi bồi.
“Hiện số lượng ngao chết là rất lớn, xảy ra trên nhiều diện tích nuôi. Chính quyền địa phương đang phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành rà soát, thống kê cụ thể mức độ thiệt hại để có cơ sở báo cáo và đề xuất hướng hỗ trợ cho người dân”, ông An thông tin.