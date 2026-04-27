Xã hội

Hà Tĩnh:

Nông dân bất lực nhìn ngao chết trắng bãi

Hoài Nam

TPO - Những ngày gần đây, tại khu vực bãi nuôi ngao thôn Mai Lâm, xã Mai Phụ (Hà Tĩnh) ghi nhận tình trạng ngao chết hàng loạt, nổi trắng mặt bãi.

Nông dân bất lực nhìn hàng chục tấn ngao chết trắng bãi, thiệt hại hàng tỷ đồng. (Clip: Hoài Nam)

Tại thôn Mai Lâm, xã Mai Phụ, người dân cho biết tình trạng ngao chết bắt đầu xuất hiện cách đây khoảng một tuần, ban đầu rải rác nhưng sau đó lan nhanh trên diện rộng.
Khi thuỷ triều rút, từng dải bãi nuôi vốn là nguồn sinh kế chính của người dân đã bị bao phủ bởi lớp vỏ ngao trắng xóa. Ngao chết dày đặc, phần thịt bên trong đã phân hủy, bốc mùi, chỉ còn lại lớp vỏ lẫn bùn cát.
Một số vị trí dưới tác động của thủy triều, vỏ ngao bị dồn lại thành từng dải kéo dài, tạo nên những mảng trắng xóa trải khắp bãi bồi.
Gia đình ông Nguyễn Văn Anh (66 tuổi, trú xã Mai Phụ) là một trong những hộ chịu thiệt hại nặng với số lượng ngao chết lên đến khoảng 70%. Theo ông Anh, gia đình nuôi ngao với diện tích 2,6 ha, chỉ trong khoảng 5 ngày trở lại đây, ngao bắt đầu chết hàng loạt. Trong ảnh vợ của ông Nguyễn Văn Anh xót xa khi số ngao gia đình nuôi chết trắng bãi.
Ông Anh cho biết, số ngao này được thả nuôi từ tháng 4/2025, đúng vào thời điểm hiện tại là kỳ thu hoạch. Trung bình mỗi hecta có thể đạt sản lượng khoảng 40 tấn, nếu thuận lợi, gia đình ông dự kiến thu về số tiền lên đến cả tỷ đồng. Trong ảnh ngành chức năng tiến hành thu thập mẫu để kiểm tra nguyên nhân ngao chết.
“Giờ ngao chết trắng bãi, thiệt hại quá lớn. Mấy ngày nay đứng ngồi không yên vì bao nhiêu vốn liếng, công sức của cả gia đình dồn vào đây, giờ coi như mất trắng. Nhìn ngao chết dày đặc ngoài bãi nhưng cũng không biết làm cách nào cứu vãn”, ông Anh nói.
Theo người dân địa phương, ngao được nuôi trồng tại khu vực này đã đạt kích cỡ thương phẩm khoảng 110 - 120 con/kg. Việc ngao chết trong kỳ thu hoạch gây thiệt hại rất lớn đối với người nuôi trồng.
Bà Nguyễn Thị Oanh, Trưởng thôn Mai Lâm (xã Mai Phụ), cho biết toàn thôn hiện có 43 hộ nuôi ngao trên khu vực bãi bồi với tổng diện tích khoảng 80 ha. Tuy nhiên, theo thống kê đến thời điểm này, đã có 35 hộ ghi nhận tình trạng ngao chết, tỷ lệ thiệt hại dao động từ 30–70%. Đáng lo ngại, hiện tượng ngao chết vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
Sau khi tiếp nhận thông tin về hiện tượng ngao chết, chiều 26/4, cán bộ Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh đã có mặt tại hiện trường để tiến hành lấy mẫu phục vụ công tác phân tích, xác định nguyên nhân. Theo thống kê ban đầu có khoảng 120 tấn ngao chết, ước tính khoảng 3 tỷ đồng.
Theo đại diện Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh, đơn vị đã tiến hành thu mẫu ngao tại các khu vực xảy ra hiện tượng chết, đồng thời lấy mẫu nước và mẫu trầm tích (bùn đáy) tại một số vị trí chưa ghi nhận ngao chết để đối chứng, phục vụ đánh giá các yếu tố môi trường liên quan.
Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Văn An, Chủ tịch UBND xã Mai Phụ cho biết, ngay sau khi ghi nhận tình trạng ngao chết trên diện rộng, địa phương đã kịp thời báo cáo các cơ quan chức năng để tổ chức kiểm tra, xác minh và làm rõ nguyên nhân. Địa phương cũng khuyến cáo người nuôi tạm thời không thả lại ngao giống trong thời gian ngao chết cho đến khi có hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.
“Hiện số lượng ngao chết là rất lớn, xảy ra trên nhiều diện tích nuôi. Chính quyền địa phương đang phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành rà soát, thống kê cụ thể mức độ thiệt hại để có cơ sở báo cáo và đề xuất hướng hỗ trợ cho người dân”, ông An thông tin.
Hoài Nam
#Hà Tĩnh #Ngao chết #Mai Phụ #Thôn Mai Lâm #Ngao chết ở Hà Tĩnh #trăm tấn ngao chết trắng bãi #thiệt hại do ngao chết

