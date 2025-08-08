Ngao nuôi chết hàng loạt ở Thanh Hóa, vì sao?

TPO - Hơn 80 ha ngao thương phẩm của các hộ dân ở phường Ngọc Sơn (Thanh Hóa) bị chết; thiệt hại ước tính hơn 55 tỷ đồng.

Theo thông tin từ UBND phường Ngọc Sơn (Thanh Hóa), hiện tượng ngao chết rải rác xuất hiện từ ngày 28/7, sau cơn bão số 3, và kéo dài đến nay. Tính đến ngày 8/8, 80 ha ngao nuôi thương phẩm của 56 hộ dân trên địa bàn đã chết, gây thiệt hại ước tính hơn 55 tỷ đồng.

Ngao chết ở tất cả các lứa tuổi với tỷ lệ chết 95% trở lên, trong đó nhiều diện tích người dân đã nuôi được 2 năm và chuẩn bị cho thu hoạch.

Ngao chết trắng bãi

Ông Phan Văn Toàn, thành viên HTX Nuôi trồng thủy sản Hải Châu, phường Ngọc Sơn, chia sẻ: "Ngao chết, gia đình tôi và nhiều hộ dân rơi vào tình trạng mất nguồn thu, trong khi kinh phí cải tạo để nuôi lại lứa mới rất khó khăn. Chúng tôi còn phải thuê máy móc xử lý ngao chết, vệ sinh bãi nuôi, nên càng thêm vất vả."

Ngay sau khi nhận được thông tin, các đơn vị chuyên môn của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa đã trực tiếp xuống bãi nuôi ngao kiểm tra và thu mẫu để giám định, xác định nguyên nhân ngao chết hàng loạt.

Nhiều hộ dân gặp khó khăn khi ngao nuôi bị chết

Lực lượng chức năng kiểm tra, thu mẫu giám định xác định nguyên nhân khiến ngao chết

Ông Nguyễn Văn Diện, cán bộ Phòng Thú y, Chi cục Chăn nuôi và Thú y thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa cho hay: “Kết quả xét nghiệm phân tích mẫu ngao của Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 1 cho thấy, ngao bị nhiễm ký sinh trùng Perkinsus olseni. Cùng với đó, do ảnh hưởng của bão số 3, nước ngọt từ thượng nguồn đổ về sông Yên mang theo lượng phù sa lớn phủ lên bề mặt bãi ngao, làm thay đổi các yếu tố môi trường, ảnh hưởng lớn đến ngao. Đây là những nguyên nhân dẫn đến ngao bị chết hàng loạt. Hiện Chi cục đang phối hợp với địa phương hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp xử lý, giảm thiểu ô nhiễm môi trường”.