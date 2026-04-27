Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Xe đầu kéo cháy dữ dội trên đường, tài xế thoát nạn

Nguyễn Dũng

TPO - Xe đầu kéo đang lưu thông trên đường Đồng Văn Cống (TPHCM) bất ngờ tông dải phân cách rồi bốc cháy dữ dội. Tài xế may mắn thoát ra ngoài, nhưng phương tiện và hàng hóa bị thiêu rụi.

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 4 giờ sáng 27/4, nam tài xế điều khiển xe đầu kéo lưu thông từ đường Mai Chí Thọ hướng về vòng xoay Mỹ Thủy.

Vụ cháy xảy ra lúc rạng sáng.

Khi đến khu vực gần cầu Giồng Ông Tố, phương tiện bất ngờ tông vào dải phân cách rồi lao lên lề đường.

Hình ảnh xe đầu kéo bị thiêu rụi.

Ngay sau đó, lửa bùng phát từ phần đầu xe và nhanh chóng lan rộng, bao trùm cabin. Phát hiện sự cố, tài xế kịp thời thoát ra ngoài an toàn.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TPHCM đã điều động nhiều phương tiện cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa. Đám cháy được khống chế trong thời gian ngắn, không gây thiệt hại về người.

Cơ quan chức năng có mặt ở hiện trường điều tra nguyên nhân.

Tuy nhiên, vụ việc khiến phần đầu xe đầu kéo và nhiều hàng hóa bị thiêu rụi, thiệt hại đáng kể về tài sản.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Nguyễn Dũng
