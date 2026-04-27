Diễn biến mới vụ 119 hộ dân kiến nghị chính quyền địa phương

TPO - Bản đồ sử dụng khu đất bãi giữa sông Hồng do UBND xã Minh Châu công khai để GPMB cho thấy có hơn 30 trường hợp đang sử dụng đất. Tuy nhiên, không có ai trong số 119 hộ dân có tên trên bản đồ hiện trạng sử dụng đất khiến người dân bức xúc.

Liên quan đến vụ việc 119 hộ dân (xã Quảng Oai, Hà Nội) kiến nghị chính quyền địa phương sớm làm rõ thông tin GPMB khu đất bãi giữa sông Hồng (xã Minh Châu) mà báo Tiền Phong đã thông tin, ngày 27/4 ông Nguyễn Chí Mão (thôn Chu Quyến 1, xã Quảng Oai) cho biết UBND xã Minh Châu đã công khai bản đồ sử dụng đất khu bãi giữa sông Hồng.

Theo ông Mão, xã Minh Châu công khai bản đồ dụng khu đất từ ngày 22/4 tại nhà văn hóa thôn. Bản đồ thể hiện hơn 30 trường hợp đang sử dụng đất khu bãi giữa sông Hồng, nhưng không có ai trong số 119 hộ dân có tên. Các trường hợp đang sử dụng được công khai trên bản đồ đều là người thuê đất để sản xuất nông nghiệp. Bên cạnh đó, khi người dân thắc mắc, cán bộ UBND xã Minh Châu không giải thích rõ việc góp ý khiến người dân bức xúc.

Khu đất bãi giữa sông Hồng.

Liên quan đến vụ việc trên, trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Đại Hải - Trưởng phòng Kinh tế xã Minh Châu - cho biết dự án khai thác khoáng sản tại mỏ cát Tây Đằng - Minh Châu phải GPMB tổng diện tích 85 ha, trong đó có 6,9 ha đất khu bãi giữa sông Hồng.

Để triển khai công tác GPMB, UBND xã Minh Châu đã thành lập tổ công tác, xác minh nguồn gốc của khu đất trên. Quá trình xác minh cùng với các tài liệu thu thập được đã xác định, đến nay khu đất trên không có bản đồ giải thửa, không có sổ địa chính, không có sổ mục kê...

UBND xã Minh Châu phối hợp với UBND xã Quảng Oai lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất và công khai từ ngày 22/4 để lấy ý kiến người dân.

Theo ông Hải, bản đồ hiện trạng sử dụng đất UBND xã đang lấy ý kiến thể hiện có hơn 30 hộ đang trực tiếp sản xuất tại khu đất bãi giữa sông Hồng. Việc công khai để 119 hộ dân xã Quảng Oai xác định khu đất của mình đang cho ai (trong số hơn 30 trường hợp đang sử dụng) thuê sản xuất. Từ đó, UBND xã mới có cơ sở để quy đúng vị trí cho các hộ dân.

"Liên quan đến xác minh nguồn gốc đất, GPMB chúng tôi phải làm rất chặt chẽ, từng bước theo đúng quy định. Trường hợp người dân không đồng ý, chúng tôi sẽ kiến nghị Thanh tra thành phố làm rõ", ông Hải nói.

Như Tiền Phong đã thông tin khu đất bãi giữa sông Hồng trước đây thuộc thị trấn Tây Đằng và xã Chu Minh (huyện Ba Vì cũ). Sau khi thực hiện chính quyền 2 cấp, diện tích khu đất trên thuộc địa giới hành chính xã Minh Châu.

Tuy khu đất bãi giữa sông Hồng thuộc xã Minh Châu, nhưng lại do 119 hộ dân xã Quảng Oai quản lý, sử dụng (do lịch sử để lại). Hiện nay, các hộ dân không có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhiều hộ không trực tiếp sản xuất mà cho thuê lại.

Tháng 10/2025, UBND TP. Hà Nội cho phép Công ty cổ phần Thái Minh Group khai thác khoáng sản tại mỏ cát Tây Đằng - Minh Châu để phục vụ sân bay Gia Bình. Tổng diện tích đất cần phải GPMB dự án khoảng 85 ha. Đến nay, chính quyền địa phương đã GPMB được hơn 70 ha, còn hơn 10 ha chưa GPMB, bao gồm cả khu bãi giữa sông Hồng.

Trước năm 1993, thực hiện chính sách dồn điền đổi thửa, 119 hộ dân đã được giao 6,9 ha đất bãi giữa sông Hồng theo Nghị định 64 để canh tác. Trên diện tích đó, người dân chia đều cho 728 nhân khẩu của 119 hộ, có hộ thì trực tiếp sản xuất, có gia đình thì cho thuê lại. Dù đất trên không có giấy tờ, nhưng những năm qua, người dân vẫn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế, phí theo quy định.