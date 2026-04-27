Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn nhận thêm nhiệm vụ

Luân Dũng

TPO - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định về việc thay đổi Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch và thể chế hành chính sau sáp nhập (Tổ công tác).

Theo Quyết định, ông Ngô Văn Tuấn, Bộ trưởng Bộ Tài chính làm Tổ trưởng Tổ Công tác thay ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Theo Quyết định số 445, Tổ công tác có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, tham mưu chỉ đạo, phối hợp giải quyết các công việc quan trọng, liên ngành, đề xuất giải pháp để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về quy hoạch và thể chế hành chính.

274btc-5085.jpg
Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn.

Nhiệm vụ của Tổ công tác bao gồm: Rà soát, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong triển khai điều chỉnh quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030 sau sáp nhập đơn vị hành chính và triển khai pháp luật về quy hoạch; rà soát, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc về thể chế hành chính sau sáp nhập.

Đồng thời, tham mưu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến quy hoạch và thể chế hành chính sau sáp nhập đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;

Tổ công tác còn có nhiệm vụ tham mưu Thủ tướng Chính phủ báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến quy hoạch và thể chế hành chính sau sáp nhập đối với những nội dung vượt thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ và thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan theo phân công, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

