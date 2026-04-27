Dựng chuyện bị cướp để 'ôm' tiền hàng, nam shipper bị lật tẩy

Nguyễn Dũng

TPO - Ngày 27/4, Công an xã Phú Giáo (TPHCM) phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự lập hồ sơ xử lý một nam nhân viên giao hàng về hành vi báo tin giả bị cướp nhằm chiếm đoạt tiền hàng.

Trước đó, tối 26/4, Công an xã Phú Giáo tiếp nhận tin báo từ gia đình về việc N.M.C (SN 2002) bị hai đối tượng lạ mặt chặn đường, đạp ngã xe và cướp khoảng 6-7 triệu đồng cùng một điện thoại di động khi nam thanh niên này đang đi "giao hàng" vào chiều cùng ngày.

img-8570.jpg
N.M.C tại cơ quan công an.

Ngay sau khi tiếp nhận, Công an xã Phú Giáo phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự tổ chức khám nghiệm hiện trường, xác minh vụ việc.

Tuy nhiên, qua điều tra, công an xác định không có dấu hiệu của một vụ cướp như trình báo nên chuyển hướng điều tra.

Làm việc với cơ quan công an, C. thừa nhận đã dựng chuyện bị cướp do đang cần tiền trả nợ. Để tạo lòng tin, C. về nói chuyện với gia đình và đích thân dẫn bố đến công an trình báo.

Mục đích của việc báo tin giả là để chiếm đoạt số tiền hàng của công ty sử dụng vào việc cá nhân.

Hiện vụ việc đang được củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

#Phú Giáo #Công an #Cơ quan CSĐT Công an TPHCM #Phòng Cảnh sát Hình sự – PC02 Công an TPHCM #Điều tra #Báo tin giả #Shipper #Giao hàng #Cướp xe

